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В Новгородской области реализуют 19 проектов цифровой экономики в 2018 году

Экономика и бизнес
9 июля, 20:02 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 9, июля. /ТАСС

В регионе впервые протестируют метод диагностики раковых заболеваний с помощью биочипов

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Новгородская область как пилотный регион для внедрения проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) в 2018 году протестирует 19 проектов в сфере цифровой экономики. Они позволят применить новые технологии в медицине, образовании и туризме, сообщил в понедельник ТАСС заместитель руководителя администрации губернатора Новгородской области Николай Курмышев.

"В 2018 году запускаются 19 новых проектов, основной фокус - это здравоохранение. Мы привлекли самые лучшие технологические решения, чтобы справиться с проблемой смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому упор сделан на раннюю диагностику этих болезней, на наблюдение пациентов, которые уже переболели чем-то", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил Курмышев, два проекта касаются диагностики заболеваний с помощью искусственного интеллекта. Изображения, которые получаются в результате разного рода обследований - УЗИ, рентгена, будут загружаться в специальную систему, способную анализировать полученные данные. "Система накапливает опыт тысяч случаев, анализирует, какие решения принимались в тех или иных случаях, и дает предварительные рекомендации по характеру проблемы на исходных изображениях. При этом окончательное решение всегда остается за врачом", - рассказал собеседник агентства, добавив, что подобный метод ускорит процесс диагностики и понизит процент ошибок.

Кроме того, впервые в регионе протестируют метод диагностики раковых заболеваний с помощью биочипов. Они представляют собой закрытые ячейки, содержащие специальные белки, позволяющие наиболее точно диагностировать онкологию. На базе фабрики пилотирования в новгородском госуниверситете должен открыться центр, где будут испытываться технические средства реабилитации, в том числе бионические протезы и нейротренажеры. Власти рассчитывают, что проект простимулирует создание производства подобных средств на территории региона.

Цифровые технологии в сфере туризма помогут властям наиболее точно подсчитывать и анализировать турпоток. "К примеру, имея всегда с собой мобильный телефон, мы оставляем большой цифровой след. Технология "больших данных" позволяет всю эту информацию анализировать, где и сколько люди проводят времени", - рассказал Курмышев. Он добавил, что полученные данные позволят оценить эффективность туристических проектов, которые реализуются на территории области, и обратить внимание на обеспеченность инфраструктурой самых посещаемых мест.

По словам заместителя руководителя администрации, отдельные проекты посвящены подготовке кадров, которые будут компетентны в сфере цифровой экономики. "Например, внедряется новый учебный курс по технологическому предпринимательству в новгородском университете. Причем этот курс мы хотим связывать с теми проектами, которые у нас пилотируются", - рассказал он. В 2017 году Новгородская область в качестве пилотной площадки внедрения проектов НТИ уже реализовала 12 инициатив, которые не предполагали вложения бюджетных средств.

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