Страховщики Urban Group ожидают незначительных выплат дольщикам

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Страховые компании ВСК и "Проминстрах" ожидают, что к ним обратится за выплатами незначительное количество дольщиков компаний Urban Group, которые суд в понедельник признал банкротами. Об этом ТАСС сообщили представители страховщиков проблемного застройщика.

По проблемному ЖК "Царицыно" к страховщикам с апреля не обратился ни один дольщик, привели пример в "Проминстрахе".

Арбитражный суд Московской области в понедельник рассматривает иски Фонда защиты дольщиков о банкротстве к пяти застройщикам, образующим Urban Group. Признаны банкротами ООО "Ивастрой" (ЖК "Лайково"), ООО "Ваш город" ( ЖК "Видный город"), ООО "Экоквартал" (ЖК "Митино О2"), АО "Континент Проект" (ЖК "Солнечная система"), а также застройщик "Хайгейт" (ЖК "Опалиха О3" и "Лесобережный"). Ответственность застройщиков Urban Group застрахована в ВСК и "Проминстрахе", введение конкурсного производства в отношении застройщика является страховым случаем, подтвердил ТАСС гендиректор "Проминстраха" Илья Озолин.

За страховыми выплатами в подобных ситуациях обращается не более 1% дольщиков, сообщил представитель ВСК со ссылкой на данные Института развития строительной отрасли.

"Мы не ожидаем значительного количества желающих отказаться от квартиры и обратиться к страховщикам - многие объекты в высокой степени готовности, среди дольщиков много ипотечников", - сказал ТАСС Илья Озолин. Кредиторы в рамках процедуры банкротства могут выразить требования к должнику в виде передачи жилых помещений и денежной компенсации, при этом кредиторы с денежными требованиями утрачивают право на квартиру, следует из раздела для клиентов Urban Group на сайте ВСК.

По мнению страховщиков, этот фактор останавливает дольщиков от требования страховой выплаты, если есть надежда на достройку объектов.

"К примеру, по проблемному ЖК "Царицыно" в апреле введен конкурс, на сегодня ни один дольщик не заявился в денежную часть реестра", - привел пример Илья Озолин.

Ответственность страховщиков

Ранее в Фонде защиты дольщиков заявляли, что объекты Urban Group будут достроены с помощью ресурсов фонда, средства будут также выделены из бюджета Московской области и федерального бюджета. В частности, на достройку ЖК "Лайково" и "Видный город" суммарно требуется более 9,3 млрд рублей, сообщили представители Фонда в понедельник в суде.

В ВСК не уточнили общую сумму ответственности компании по объектам Urban Group, отметив лишь, что по объектам, не введенным в эксплуатацию (ЖК "Солнечная система", "Видный город", "Лайково", "Митино О2" и "Опалиха О3"), она составляет менее 10% от числа застрахованных объектов. В компании застрахована ответственность по 32 домам, из которых у 25 степень готовности составляет от 60% до 99%, на них приходится 70% ответственности компании.

"Учитывая вышеизложенные факторы, ВСК ожидает незначительного уровня выплат, который не окажет влияния на финансовые показатели компании", - заверили в ВСК. Риски по проблемным объектам Urban Group перестрахованы в Swiss Re и РНПК, отметили там.

Максимальная ответственность "Проминстраха" по Urban Group ограничена собственным удержанием в 300 млн рублей, возможные выплаты свыше задействуют перестраховщиков, в том числе РНПК, отметил Илья Озолин.

Ранее директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния говорил ТАСС, что участие страховщиков в ситуации с Urban Group будет зависеть от сценария банкротства застройщиков.

О проблемах Urban Group

Urban Group 30 мая объявил о приостановке продаж жилья в связи с аудитом компании. Также было остановлено строительство домов. Компания имеет обязательства перед 20 тыс. дольщиков в Подмосковье и возводит ЖК "Митино О2", ЖК "Видный город", ЖК "Солнечная система", ЖК "Опалиха О3", ЖК "Лесобережный" и ЖК "Лайково". Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства по итогам проверки Urban Group принял решение использовать механизм банкротства. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в июне заявлял, что новый застройщик проблемных объектов компании будет подобран после завершения процедуры банкротства.

Средства на завершение жилых комплексов Urban Group потребуется задействовать из федерального и областного бюджетов и самого Фонда защиты прав дольщиков, пояснял министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. 5 июля Московская областная дума на заседании приняла поправки в бюджет Подмосковья на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, согласно которым 3 млрд рублей будут направлены в Фонд защиты прав дольщиков.

На основании итогов аудита компании в июле будет утверждена дорожная карта по дострою объектов, говорили ТАСС в Минстрое Подмосковья.