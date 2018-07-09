ФАС продлила до декабря рассмотрение дел о тарифах НМТП и ПТП

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила до 29 декабря 2018 года срок рассмотрения дел по тарифам Новороссийского морского торгового порта (НМТП) и Приморского торгового порта (ПТП).

Как следует из определения ФАС, следующее рассмотрение дел состоится 18 июля 2018 года. Кроме того, до 16 июля ФАС определила предоставить информацию по тарифной политике обеих компаний, которая действовала в 2016-2017 годы.

Дело в отношении стивидорной компании было возбуждено 17 июня 2016 года в результате проведения мониторинга цен на услуги по погрузке и выгрузке грузов в морских портах РФ. Результаты исследования показали, что в подавляющем большинстве случаев тарифы на услуги устанавливаются стивидорами в иностранной валюте и с момента принятия Федеральной службой по тарифам решений об отмене ценового регулирования в 2013-2014 годах в среднем рублевые цены на услуги стивидоров в российских портах выросли в 2,5 раза.

В ходе рассмотрения дела антимонопольный орган получил обращения "Роснефти" и "Русснефти", в связи с чем привлек их в качестве заявителей по делу. "Российские железные дороги" были привлечены в качестве заинтересованного лица. В результате рассмотрения дела комиссия ФАС установила, что НМТП определял цены на оказываемые услуги в долларах. При этом НМТП повысил стоимость услуг по погрузке и выгрузке грузов в экспортно-импортном сегменте с 1 января 2015 года.

При этом, по мнению ФАС России, нарушения можно было избежать в случае, если бы НМТП не определял стоимость своих услуг в долларах и своевременно перевел бы ранее установленные в иностранной валюте ставки в российские рубли.

Ранее ФАС открыла производства против ряда стивидоров из-за высоких тарифов на услуги. Их фигурантами стали ПАО "Мурманский морской торговый порт", ПАО "Новороссийский морской торговый порт", "Первый контейнерный терминал", "Петролеспорт", ЗАО "Агросфера", ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург", ООО "Восточная стивидорная компания", ООО "Приморский торговый порт" и АО "Туапсинский морской торговый порт".

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".

Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть-Сервис" (10,5%). Остальные акции находятся у миноритариев и обращаются на свободном рынке.