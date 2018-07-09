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Росатом начал инженерные изыскания под порт для освоения месторождения "Павловское"

Экономика и бизнес
9 июля, 21:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Порт позволит наладить трансфер между материком и архипелагом, своевременно поставлять необходимые для строительства материалы, а в дальнейшем перевозить рабочих

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ТАСС, 9 июля. Первая горнорудная компания (ПГРК, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото", АРМЗ - горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом") начала инженерные изыскания под строительство портового комплекса на архипелаге Новая Земля, сообщила пресс-служба АРМЗ.

Порт планируется построить на губе Безымянная в рамках реализации проекта "Павловское" по освоению свинцово-цинкового серебросодержащего месторождения. "Портовый комплекс - главный инфраструктурный объект, без которого дальнейшая реализация самого масштабного проекта АРМЗ невозможна. Порт позволит наладить трансфер между материком и архипелагом, своевременно поставлять необходимые для строительства материалы, а в дальнейшем перевозить рабочих и осуществлять отгрузку свинцово-цинковых концентратов", - цитирует пресс-служба гендиректора ПГРК Александра Лукина.

Объем инвестиций, необходимый на строительство портового комплекса, оценен в 6 млрд рублей. В 2017 году проект "Павловское" включен в государственную программу "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации". Генеральным подрядчиком по проекту выступает инжиниринговый центр АРМЗ - "ВНИПИпромтехнологии". Компания осуществляет проектирование горнодобывающего комбината.

Ресурсный потенциал свинцово-цинкового серебросодержащего месторождения на архипелаге Новая Земля оценивается в более чем 47 млн тонн руды. В рамках проекта предусматривается строительство горнодобывающего предприятия по добыче и переработке свинцово-цинковых руд. Проектная мощность предприятия - 3,5 млн тонн руды в год. Месторождение входит в состав Безымянского рудного узла и находится в 18 км от побережья Баренцева моря.

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