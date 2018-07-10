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В Думу внесли законопроект об изменении порядка расчета добровольных пенсионных взносов

Экономика и бизнес
10 июля, 0:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Минимальный размер страховых взносов будет исчисляться из однократной величины МРОТ

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается изменить порядок расчета минимального размера страховых взносов граждан, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Проект закона размещен в понедельник в думской электронной базе данных.

Документом предлагается установить, что "для лиц, принявших решение о формировании пенсионных прав путем добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, минимальный размер страховых взносов будет исчисляться исходя из однократной величины МРОТ, а не двукратной его величины, как предусмотрено действующим законодательством".

В соответствии с действующим законодательством, гражданам предоставляется возможность добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию для формирования их пенсионных прав. Однако минимальный размер страховых взносов рассчитывается, исходя из двукратного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на начало финансового года, за который и уплачиваются страховые взносы.

В проекте закона поясняется, что "с учетом постепенного повышения величины МРОТ в значительной степени нивелируется стимулирующая роль минимального платежа". В документе приводятся данные, согласно которым в 2017 году для расчета использовался двукратный МРОТ в размере 15 тыс. рублей, в то время как на 1 января 2017 года он равнялся 7 тыс. 500 рублей; в 2018 году расчет осуществляется исходя из суммы 18 тыс. 978 рублей, поскольку на 1 января 2018 года МРОТ составлял 9 тыс. 489 рублей, а в 2019 году, обращают внимание в правительстве, "при сохранении действующей нормы об использовании двукратного МРОТ для расчета минимально допустимого страхового взноса база для его начисления составит 22 тыс. 326 рублей (поскольку величина МРОТ с 1 мая 2018 года равна 11 тыс. 163 рублям)".

"Таким образом, база для расчета минимального размера страховых взносов может возрасти с 15 тыс. рублей в 2017 году до 22 тыс. 326 рублей в 2019 году, или на 48,8%, что является существенным фактором при принятии гражданином решения о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию", - делают вывод разработчики.

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