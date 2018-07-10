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Контролирующая российские генактивы структура "Интер РАО" сменит главу

Экономика и бизнес
10 июля, 0:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Позицию гендиректора "Интер РАО - Управление электрогенерацией" займет Александр Корешев

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Глава структуры "Интер РАО" - "Интер РАО - Управление Электрогенерация" Тимур Липатов покинет компанию. Об этом сообщил ТАСС источник на энергетическом рынке в понедельник.

Позицию гендиректора "Интер РАО - Управление электрогенерацией" займет советник предправления "Интер РАО" Александр Корешев.

В "Интер РАО" ТАСС не ответили на запрос.

Ранее в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что Липатов в течение ближайшего месяца возглавит "Силовые машины" Алексея Мордашова.

"Интер РАО - Управление электрогенерацией" с 1 августа 2011 года переняла полномочия единоличного исполнительного органа "Интер РАО - Электрогенерация", которая объединяет российские генерирующие активы Группы "Интер РАО", за исключением электростанций в Омской, Томской областях и Башкирии. В состав "Интер РАО - Электрогенерация" входят 20 тепловых электростанций России общей установленной электрической мощностью 22,7 ГВт.

Также газета "Коммерсантъ" пишет, что в ближайшее время из "Интер РАО" может уйти член правления Ильнар Мирсияпов, который с июня отвечает за GR.

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