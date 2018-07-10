Госдума рассмотрит в первом чтении проект справороссов об отмене роуминга внутри РФ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект, которым предлагается отменить национальный роуминг. Инициатива была внесена на рассмотрение палаты в июне прошлого года группой депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым.
Как указывают разработчики в пояснительной записке, проект федерального закона вносит изменения в 54-ю статью закона "О связи" ("Оплата услуг связи") и направлен на отмену "применения дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте", то есть национального роуминга.
По их словам, роуминг внутри России появился в связи с тем, что каждый из операторов связи должен был осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи, и тем самым нес дополнительные издержки. Однако сегодня, обращают внимание авторы инициативы, подобный механизм "применяется в исключительных случаях и не является массовым", в связи с чем, полагают они, "установление дополнительных платежей за перемещение абонентов в пределах РФ является избыточным".
Ранее профильный думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате принять предложенную справороссами новеллу в первом чтении. Как отмечал на заседании глава комитета Леонид Левин, "важно, чтобы пользователи связи могли получать услуги на равных условиях".
Кроме того, законопроект получил положительный отзыв правительства, которое, вместе с тем, обращает внимание на некоторые замечания.
Так, кабмин считает необходимым внести изменения не в 54-ю статью закона "О связи", как предлагают авторы инициативы, а в статью 46-ю того же закона ("Обязанности операторов связи"), "предусмотрев на территории РФ обязанность оператора связи устанавливать одинаковые условия оказания услуг абоненту" как в случаях, когда он находится в субъекте РФ, где ему и был выделен абонентский номер, так и за пределами этого субъекта.
"Тем самым будет обеспечена ликвидация как "внутрисетевого роуминга", так и "национального роуминга", поскольку абонент, уехав в другой регион, будет получать услуги связи на тех же условиях, что и на территории субъекта РФ, указанной в решении о выделении оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный данному абоненту абонентский номер, включая цены и порядок расходования трафика из "пакета", если этот абонент выбрал "пакетный" тарифный план", - говорится в заключении правительства.