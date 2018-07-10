АКРА: западные санкции затронули 20-21% российского ВВП

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Западные санкции затронули более 400 российских компаний и банков, чей вклад в ВВП РФ оценивается в 20-21%, подсчитали в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА).

"По итогам 2017 года совокупная консолидированная выручка российских компаний и банков, попавших под санкции, составила 30 трлн руб., а вклад в ВВП оценивается в 20-21%", - говорится в обзоре агентства.

Ограничения в основном затронули крупные госбанки, которые составляют 54% банковского сектора по объему активов, нефтегазовые компании, выручка которых составляет 95% совокупной выручки нефтегазовой отрасли и почти все предприятия военно-промышленного комплекса, подсчитали в АКРА.

При этом агенство отмечает, что введенные в 2014 году санкции США и Евросоюза практически не отразились на финансовом состоянии российских компаний и банков.

По подсчетам АКРА, для нефинансовых компаний под санкциями снижение рентабельности по FFO (операционному денежному потоку - прим. ТАСС), взвешенной по активам, с начала 2014 года по начало 2018 года составило 1,6 процентного пункта (до 12,5%); для банков снижение показателя рентабельности активов (ROA, показывает эффективность использования активов компании для получения выручки - прим. ТАСС) за тот же период составило 0,8 п.п. (до 0,7%).

"Несмотря на то, что рентабельность нефинансовых компаний, попавших в список, снизилась на 1,6 п.п. после введения санкций, причиной этого стала реализация налогового маневра, а не введение ограничений. Что касается банковского сектора РФ, то наблюдавшееся в 2015 году снижение рентабельности затронуло не только попавшие под санкции банки, поскольку его причиной стал общий финансовый кризис. В целом по сектору рентабельность снизилась в среднем на 0,8 п.п.", - отмечается в обзоре.

При этом эксперты не считают, что санкции являются ключевым сдерживающим фактором для экономического роста России в среднесрочной перспективе.

Как отмечается в обзоре агентства, главным образом рост сдерживается из-за сокращения численности рабочей силы - негативный эффект этого фактора на темпы роста оценивается в -0,4 процентного пункта в 2018-2020 годах. Потенциал роста экономики РФ в 2017-2018 годах АКРА оценивает в 1,5%, и фактический показатель уже близок к этому уровню. "Даже в случае отмены санкций среднесрочный рост экономики вряд ли бы существенно усилился", - говорится в обзоре.

Более ощутимым влияние санкций будет в долгосрочной перспективе, считают аналитики АКРА. "Основные барьеры для более быстрого роста, который был бы возможен в отсутствие санкционного режима, - это отмена совместных технологических проектов, снижение экспорта алюминия и добычи нефти и газа", - указывают в аналитическом агентстве.

ВВП России в текущем году, по оценке Минэкономразвития, вырастет на 1,9%, темпы начнут ускоряться с 2020 года. Так, 2020 в году экономика РФ прибавит 2%, в 2021 году - 3,1%, в 2022-2023 годах - 3,2%, а к 2024 году - 3,3%.

Как отмечается в обзоре, большинство из попавших под санкций компании - "дочки" крупных материнских структур: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, ВЭБ, Газпромбанк, "Газпром", "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Новатэк", "Лукойл", "Транснефть", Ростех, СМП банк, РНКБ, АБ "Россия", Volga Group, "Ладога Менеджмент", ГК "Базовый элемент", ГК "Ренова", "Силовые машины", "Стройтрнасгаз", "Авиа Групп", "Трансойл", НПК "Уралвагонзавод", "Объединенная судостроительная корпорация".