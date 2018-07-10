АКРА: экспорт алюминия из РФ в США в 2018 году снизится на 5-10%

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Экспорт алюминия из России в США в 2018 году из-за введенных санкций против "Русала" может снизиться на 5-10%, говорится в исследовании влияния санкций, проведенном агентством АКРА.

"В связи с санкциями, наложенными на компанию UC Rusal, объем экспорта алюминия из России в США за текущий год может снизиться на 5-10%", - отмечается в документе.

При этом эксперты АКРА считают, что темпы роста продаж данного металла на внутреннем рынке не так высоки (в 2018 году показатель вырастет на 3-4% благодаря изменению стандартов для продукции из алюминия) и не позволят нивелировать эффект от сокращения экспорта алюминия на Запад.

Однако, говорится в исследовании, в 2019 году негативное влияние санкций может сойти на нет благодаря росту как экспорта алюминия в Китай, так и потребления этого металла на внутреннем рынке.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+ и "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань".

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. Изначально минфин США дал срок до 7 мая на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а до 5 июня - разорвали с ними контракты. Затем инвесторам США было разрешено проводить сделки с "Русалом" до 23 октября 2018 года.

Также власти США заявили, что готовы снять санкции с "Русала" и "Группы ГАЗ", если Дерипаска откажется от части активов и контроля над этими компаниями. Дерипаска, в свою очередь, заявил о готовности сократить ниже 50% свою долю в крупнейшем акционере "Русала" - компании En+. Сейчас бизнесмен контролирует 48,13% "Русала" через En+, в которой ему принадлежит 66%.

Как заявлял ранее глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью "Известиям", в России производится более 3,5 млн тонн первичного алюминия, более 80% которого экспортируется за рубеж, так как в стране слабо развиты отрасли переработки. Сейчас в России планируется создание производства в рамках "алюминиевой долины" в Красноярске, Хакасии и Волгограде.