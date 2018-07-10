АКРА: санкции против нефтяных компаний РФ скажутся на добыче нефти с 2020 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Санкции против российской нефтедобывающей отрасли скажутся на добыче нефти в 2020 году, говорится в исследовании влияния санкций на российскую экономику Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

В документе отмечается, что после введения санкций в 2014-2015 годах целый ряд долгосрочных проектов по освоению новых нефтяных месторождений был отменен. В частности, это затронуло девять крупных совместных проектов ПАО "Роснефть" и ExxonMobil, что для ExxonMobil означало потерю своих инвестиций, а для ПАО "Роснефть" - необходимость начать поиск новых партнеров и инвесторов.

"Ограничения на нефтегазовые компании, введенные в 2014 году, скажутся на показателях добычи нефти в 2020-х годах. Месторождения, эксплуатация которых началась после 2013 года, должны способствовать увеличению общего объема добычи в период с 2019 год по 2020 год, однако в 2020-х понадобятся новые технологические и инвестиционные стимулы как для зрелых, так и для новых месторождений. Этот процесс потребует существенных затрат, но будет сдерживаться из-за санкций", - отмечается в исследовании.

В то же время, считают эксперты АКРА, запрет на экспорт в Россию различных видов оборудования дал положительный импульс развитию внутри страны энергетического машиностроения и производства нефтегазового оборудования.

Санкции ЕС и США

В сентябре 2014 года США и Евросоюз ввели адресный пакет санкций в отношении крупнейших российских нефтегазовых предприятий, ограничив доступ к рынкам капитала и запретив экспорт товаров. Ограничения коснулись пяти российских энергетических компаний: "Газпрома", "Газпром нефти", "Лукойла", "Сургутнефтегаза" и "Роснефти".

Секторальные санкции ЕС были введены 1 августа 2014 года. Они включают запрет на поставки в Россию и вывоз из России вооружения и "связанных с ним материалов", поставки в Россию "товаров и технологий двойного назначения", а также предоставление инновационных технологий для нефтедобывающей промышленности.

В частности, был введен запрет на долговое финансирование учреждениями ЕС трех топливно-энергетических компаний ("Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть") и трех крупнейших оборонных концернов ("Уралвагонзавод", "Оборонпром" и Объединенная авиастроительная корпорация), введены ограничения на торги их облигациями, срок обращения которых превышает 30 дней, и на участие в выпуске таких ценных бумаг. Также ограничено сотрудничество с РФ в сфере услуг по глубоководной разработке месторождений и добыче нефти.

Санкции вводились на 12 месяцев, затем их стали продлеваться каждые полгода.