АКРА не считает санкции ключевой угрозой росту экономики РФ в среднесрочной перспективе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) считает, что санкции не являются ключевым сдерживающим фактором для экономического роста России в среднесрочной перспективе.

Как отмечается в обзоре агентства, главным образом рост сдерживается из-за сокращения численности рабочей силы - негативный эффект этого фактора на темпы роста оценивается в -0,4 процентного пункта в 2018-2020 годах. Потенциал роста экономики РФ в 2017-2018 годах АКРА оценивает в 1,5%, и фактический показатель уже близок к этому уровню. "Даже в случае отмены санкций среднесрочный рост экономики вряд ли бы существенно усилился", - говорится в обзоре.

Более ощутимым влияние санкций будет в долгосрочной перспективе, считают аналитики АКРА. "Основные барьеры для более быстрого роста, который был бы возможен в отсутствие санкционного режима, - это отмена совместных технологических проектов, снижение экспорта алюминия и добычи нефти и газа", - указывают в аналитическом агентстве.

ВВП России в текущем году, по оценке Минэкономразвития, вырастет на 1,9%, темпы начнут ускоряться с 2020 года. Так, 2020 в году экономика РФ прибавит 2%, в 2021 году - 3,1%, в 2022-2023 годах - 3,2%, а к 2024 году - 3,3%.

При этом эксперты отмечают, что введение Россией контрсанкций привело к росту цен и снижение реальных доходов населения на 2-3 п. п. в 2014-2018 годы.

"Российские контрсанкции ограничили импорт некоторых категорий продовольственных товаров, что привело к росту цен на ряд товаров. Эффект на реальные доходы населения мы оцениваем в минус 2-3 п. п. на 2018 год", - говорится в обзоре АКРА. Аналитики отмечают, что на 2-3 п. п. выросла стоимость потребительской корзины.

Вклад фактора контрсанкций в рост ВВП России (на 3% за 2014-2018 годы)., по оценке АКРА, составил -0,2 п. п. через снижение потребления населения.

Рост производства в АПК, непосредственно связанный с контрсанкциями, составил не более 0,1 п. п., считают в АКРА. Вклад агропромышленного сектора в экономический рост составил 1 п. п., но он был в основном обусловлен инвестициями 2010-2013 годы, полагают аналитики.