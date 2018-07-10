Руководство ОПЕК призывает США не винить организацию в проблемах нефтяной промышленности

ТАСС, 10 июля. Президент конференции ОПЕК, министр энергетики и промышленности Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) Сухейль аль-Мазруи ответил на критику Дональда Трампа и призвал президента США не винить организацию во всех проблемах, связанных с нефтедобывающей отраслью. Об этом аль-Мазруи рассказал в интервью агентству Reuters в понедельник.

"Нельзя винить только лишь ОПЕК во всех проблемах, которые есть в нефтяной промышленности. В то же время мы были отзывчивы в плане мер, принятых после совещания в июне", - сказал Сухейль аль-Мазруи. На встрече в Вене 22 июня страны ОПЕК согласовали рост добычи нефти в рамках договоренности ОПЕК+, включающей 24 страны, на 1 млн баррелей в сутки. Он также добавил, что страны - участницы организации располагают достаточным количеством сырой нефти для решения непредвиденных глобальных перебоев в поставках.

Основной целью организации президент конференции ОПЕК назвал баланс спроса и предложения на нефть, а не сосредоточенность на цене. Также он отметил, что организация не планирует проводить внеочередное заседание ранее декабря, когда и так пройдет плановая встреча представителей организации.

Президент Дональд Трамп заявил в среду в своем Twitter, что ОПЕК недостаточно делает для того, чтобы цены на бензин снизились. Он считает, что странам организации следует увеличить производство нефти на два миллиона баррелей в сутки, в результате чего цены на нефть - а соответственно и на бензин - упадут.