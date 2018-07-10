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Суд в Калифорнии отказал в пересмотре соглашения о выплате концерном Volkswagen $10 млрд

Экономика и бизнес
10 июля, 4:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, июля. /ТАСС

Автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах

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Руководитель подразделения Volkswagen в США Микаэль Хорн

Руководитель подразделения Volkswagen в США Микаэль Хорн

© EPA/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско (штат Калифорния) в понедельник постановил оставить в силе соглашение о выплате германским автоконцерном Volkswagen компенсации в размере $10 млрд в связи с так называемым дизельным скандалом. Вердикт опубликован на сайте суда.

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В 2016 году концерн достиг соглашения с американскими властями, согласно которому он обязался потратить около $10 млрд на починку или выкуп примерно 475 тыс. проданных в США автомобилей с двухлитровыми дизельными двигателями. В этих машинах было установлено программное обеспечение (ПО), которое позволяло обойти имеющиеся в США жесткие требования относительно содержания вредных веществ в выхлопных газах. Соглашение было одобрено федеральным окружным судом в Сан-Франциско.

Многие физические и юридические лица обратились в апелляционный суд, чтобы оспорить договоренность. Одним из аргументов, в частности, было то, что должным образом не представлены интересы тех лиц в США, которые купили машины с данным ПО, однако продали их до заключения сделки между Volkswagen и американскими властями. Суд однако счел, что соглашение является справедливым, а интересы указанных лиц в полной мере учтены, поскольку они также получают компенсацию.

"Дизельный скандал", в центре которого оказался Volkswagen, разразился в 2015 году, когда выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Вследствие наличия данной системы все выглядело так, будто автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

Расследования в отношении автогиганта были начаты не только в США, но и в странах Европы и Азии. В государствах ЕС разбирательства на этот счет еще продолжаются. В частности, 18 июня в ФРГ задержали главу автоконцерна Audi Руперта Штадлера в связи с "дизельным скандалом". Кроме того, дело было возбуждено в отношении еще одного члена правления компании Audi, которая входит в группу Volkswagen. В его квартире прошли обыски.

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