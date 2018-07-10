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Китай и ФРГ договорились наращивать сотрудничество в области технологий и инвестиций

Экономика и бизнес
10 июля, 4:06 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 10, июля. /ТАСС

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал стороны к работе в области "умного" производства, беспилотных транспортных средств и автомобилестроения

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ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе состоявшейся в Берлине встречи выразили обоюдную готовность развивать сотрудничество в области инвестиций и передовых технологий. Об этом сообщил во вторник МИД КНР.

"Китай продолжит прилагать еще большие усилия для обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности, содействовать тому, чтобы [китайские] предприятия по собственной инициативе подключались к процессу взаимодействия в области технологий, - приводит внешнеполитическое ведомство слова Ли Кэцяна. - Мы надеемся, что германская сторона предоставит китайским компаниям в ФРГ справедливые равноправные условия для инвесторской деятельности, что Берлин увеличит экспорт высокотехнологичной продукции на рынок КНР".

По словам премьера, Китай заинтересован в сотрудничестве с Германией на рынках третьих стран, в усилении взаимной открытости. "Нам следует использовать благоприятные возможности для взаимодействия в области "умного" производства, беспилотных транспортных средств, автомобилестроения с применением новых источников энергии", - подчеркнул он.

Как отметила в свою очередь Меркель, германская сторона намерена наращивать сотрудничество с Пекином в области торговли, экономики и технологий, развивать отношения с Китаем на основе открытого диалога. "Мы приветствуем инвестиции китайских компаний на нашем рынке", - заявила она.

Премьер Госсовета КНР 8 июля прибыл в ФРГ с официальным визитом. По итогам V германо-китайских межправительственных консультаций, состоявшихся 9 июля в Берлине, было подписано 22 соглашения в области межправительственного и экономического сотрудничества.

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Ли Кэцян Меркель, Ангела
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