Власти Колымы и Свердловской области договорились о сотрудничестве

ТАСС, 10 июля. Врио губернатора Магаданской области Сергей Носов и глава Свердловской области Евгений Куйвашев на международной выставке ИННОПРОМ-2018 подписали соглашение о взаимодействии между регионами в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и других сферах. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Магаданской области.

"Соглашение направлено на расширение взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и других сферах. Помимо прочего, оно предполагает совместную работу двух регионов в сфере охраны и восстановления окружающей среды и улучшения экологической обстановки", - говорится в сообщении.

По словам Носова, Магаданская область сможет использовать накопленный опыт Свердловской области в сфере медицины и здравоохранения. "Мы можем организовать и лечение жителей Магаданской области в Екатеринбурге, и использование телемедицины, и повышение квалификации медиков, и консультации. Магаданская область может стать новым рынком сбыта интеллектуальной продукции для Екатеринбурга. Соглашением на ИННОПРОМе мы только открываем двери с той и другой стороны, дальше - все зависит от людей", - заявил Носов на форуме журналистам.

Он отметил, что институты развития Свердловской области - одни из самых сильных в Российской Федерации, и наработки, накопленный опыт решения вопросов в социальной сфере, ЖКХ - это то, что нужно сегодня Магаданской области. "Мы заинтересованы в разработках в медицине, медицинских технологиях, проектировании объектов с учетом магаданской специфики, реализации спортивных проектов. Для того, чтобы Колыма могла двигаться вперед, ей нужны новые наработки, в том числе Свердловской области. Поэтому соглашение предусматривает сотрудничество между профильными министерствами регионов, НИИ, академическими научными институтами, однако успех будет зависеть от руководителей, возглавляющих эти организации", - отметил глава Колымы.

Кроме того, на стенде Свердловской области Носов подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Магаданской области и АО "Уральский завод гражданской авиации" по поставкам трех самолетов L-410, используемых на региональных рейсах. Цена сделки - 1,3 млрд рублей.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.