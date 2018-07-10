"Русская медная компания" намерена изучать и разрабатывать месторождения меди на Колыме

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Магаданской области и "Русская медная компания" (РМК) заключили официальное соглашение о сотрудничестве на IX Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Согласно документу, РМК намеревается развивать проекты по изучению и разработке месторождений меди в регионе с перспективой создания там горно-обогатительных мощностей, сообщила во вторник пресс-служба правительства Магаданской области.

"Церемония подписания состоялась на стенде Минпромторга в присутствии министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Документ предусматривает обмен информацией, проведение совещаний, создание рабочих групп и другие виды взаимодействия. Также РМК намеревается развивать проекты по изучению и разработке месторождений меди в регионе с перспективой создания там горно-обогатительных мощностей. В свою очередь, правительство Магаданской области готово оказать компании содействие в получении господдержки", - говорится в сообщении.

Врио губернатора Магаданской области Сергей Носов высоко оценил готовность компании работать на Колыме и подчеркнул, что у региона и РМК есть взаимный интерес в совместной работе. "РМК зарекомендовала себя как компания, которая не только внедряет наилучшие доступные технологии производства, но и демонстрирует ответственное отношение к окружающей среде, является ответственным работодателем и надежным социальным партнером для территорий присутствия. Поэтому мы с оптимизмом рассматриваем перспективы этого сотрудничества и рассчитываем, что оно будет только укрепляться и развиваться", - цитирует пресс-служба слова Носова.

Президент РМК Всеволод Левин отметил, что стратегия развития "Русской медной компании" подразумевает расширение собственной минерально-сырьевой базы и освоение перспективных месторождений. "Мы надеемся на успешное сотрудничество с Магаданской областью и высоко ценим открытость правительства региона к новым инвестиционным проектам. Такая политика вместе с нашими общими усилиями может придать дополнительный стимул социально-экономическому развитию региона", - цитирует пресс-служба высказывание главы РМК.

В ближайшее время специалисты "Русской медной компании" приедут в Магадан, чтобы на месте изучить возможности территории по разработке месторождений.

"Русская медная компания" - многопрофильный вертикально интегрированный холдинг, объединяющий более 30 предприятий. Производственные активы Группы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, а также в Республике Казахстан. Горнодобывающие и металлургические активы РМК осуществляют полный цикл производства - от добычи и обогащения руды до выпуска продукции медного концентрата, медных катодов и медной катанки, а также цинкового концентрата, аффинированного золота и серебра.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.