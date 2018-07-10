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Минэкономразвития РФ предлагает штрафовать на 2 тыс. рублей за езду без техосмотра

Экономика и бизнес
10 июля, 5:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

По данным газеты "Известия", за проведение ТО без аккредитации могут ввести уголовную ответственность

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предлагает штрафовать водителей за езду без техосмотра (ТО) на 2 тыс. рублей, а за его незаконное проведение ввести уголовную ответственность. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на доработанные поправки в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс РФ и закон о техосмотре (есть в распоряжении издания).

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Из поправок следует, что за езду без техосмотра водитель может быть оштрафован на 2 тыс. рублей (ранее ведомство предлагало установить штраф в 800 рублей). Нарушения будут регистрировать камеры фото- и видеофиксации, а штрафы в автоматическом режиме выписываться раз в сутки. Издание напоминает, что на данный момент штрафы действуют только для такси, грузовиков, учебных машин, а также для автомобилей экстренных и специальных служб.

Новые наказания, пишет газета, появятся и для тех, кто проводит техосмотр без аккредитации от Российского союза автостраховщиков (РСА). Так, предприниматели могут быть оштрафованы на сумму до 300 тыс., а если деяние было совершено группой лиц или же получен особо крупный доход - им может грозить лишение свободы до пяти лет.

Согласно предлагаемым поправкам, процедуру также придется фиксировать с помощью фото- или видеосъемки и вводить данные о машине в автоматизированную систему, а для пунктов обслуживания введут ограничение по числу клиентов. Кроме того, за выдачу диагностической карты (их планируется сделать полностью электронными) на неисправную машину или без проведения осмотра, а также за внесение этих данных в автоматизированную систему ТО предполагается ввести штраф от пяти до 10 тыс. рублей.

Если же эксперт или компания-оператор проводят техосмотр, но не имеют доступа к определенной категории авто или не внесены в реестр операторов ТО, они могут быть оштрафованы на сумму от трех до 50 тыс. рублей (до 500 тыс. и трехлетняя дисквалификация эксперта в случае повторного нарушения).

Как пишут "Известия", проект поправок в КоАП одобрили в РСА, МВД, Ространснадзоре, ФАС, поправки в УК согласованы с Минтрансом, Минкомсвязью, Ространснадзором и ФАС.

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