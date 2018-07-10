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Минздрав поддержал идею акциза на этиловый спирт для производства парфюмерии

Экономика и бизнес
10 июля, 5:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

В ведомстве считают, что акциз поможет бороться с нелегальным производством алкоголя

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© Валерий Матыцин/ТАСC

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минздрав РФ поддержал идею ввести акциз на этиловый спирт для производства парфюмерно-косметической продукции. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства.

Издание напоминает, что с идеей ввести акцизы с 2019 года выступил Минфин (523 рубля за литр безводного спирта и 107 рублей за литр денатурированного спирта). При этом производители, которые подтвердят, что использовали сырье для изготовления парфюмерной продукции, смогут получить налоговый вычет.

"Подобная мера позволит производителям фактически не платить акциз, - сообщили в Минздраве. - Изготовители нелегальной алкогольной продукции, покупающие этиловый спирт якобы для производства парфюмерно-косметических средств, но использующие его не по назначению, не получат налогового вычета и будут вынуждены заплатить высокий акциз".

По мнению ведомства, эта мера поможет бороться с нелегальным производством алкоголя.

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