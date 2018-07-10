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КНР выделила $20 млрд на кредиты другим странам для восстановления экономики

Экономика и бизнес
10 июля, 6:36 дата обновления: 10 июля, 7:04 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 10, июля. /ТАСС

Помощь от китайских властей получит Палестина, Йемен, Сирия и другие государства

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ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Китайское правительство выделило средства в размере $20 млрд для предоставления кредитов на реализацию торгово-экономических проектов в арабских странах и прочих государствах, нуждающихся в восстановлении экономики. Об этом заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай создал "Программу по особым объектам для стимулирования экономического восстановления за счет отраслевого развития", выделив на эти задачи $20 млрд по кредитной линии. Мы усилили сотрудничество с государствами, нуждающимися во взаимодействии по соответствующему направлению", - отметил он, выступая на открытии VIII Форума китайско-арабского сотрудничества в Пекине.

По словам Си Цзиньпина, Китай заинтересован в развитии контактов с арабскими странами на основе принципов обоюдной коммерческой выгоды, с целью повышения занятости и реализации проектов с высокой степенью отдачи.

Он также рассказал, что Пекин в ближайшее время предоставит Палестине помощь в размере 100 млн юаней ($15 млн). 

"Китай будет оказывать Палестине экономическую и гуманитарную поддержку, - отметил он - я хотел бы объявить о том, что мы предоставим палестинской стороне помощь в размере 100 млн юаней".

Также китайские власти намерены предоставить Иордании, Йемену, Ливану и Сирии 600 млн юаней ($90 млн) на гуманитарные проекты, а также программы по восстановлению экономики. 

"Мы предоставим народам Сирии, Йемена, Иордании и Ливана помощь в размере 600 млн юаней для гуманитарных целей и осуществления восстановительных процессов", - отметил он, выступая на открытии Восьмого Форума китайско-арабского сотрудничества в китайской столице.

По словам Си Цзиньпина, Пекин также намерен активизировать консультации со странами Ближнего Востока и Северной Африки для реализации проектов на сумму 1 млрд юаней ($151 млн).

По словам Си Цзиньпина, Пекин поддерживает усилия палестинской администрации, направленные на стимулирование экономического развития. Он отметил, что также будет содействовать палестинской стороне на площадках ООН в продвижении ее дипломатических интересов.

Восьмой Форум китайско-арабского сотрудничества 10 июля начинает работу в Пекине, в мероприятии принимают участие представители дипломатических и правительственных кругов 21 арабского государства, а также генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт. Одна из ключевых задач данного мероприятия - активизация и увеличение масштабов межрегионального торгово- экономического сотрудничества в рамках китайской правительственной инициативы "Один пояс - один путь".

10 июля в Пекине начинает работу VIII Форум китайско-арабского сотрудничества, в котором принимают участие представители дипломатических и правительственных кругов 21 арабского государства, а также генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт. Одна из ключевых задач данного мероприятия - активизация и увеличение масштабов межрегионального торгово-экономического сотрудничества в рамках китайской правительственной инициативы "Один пояс, один путь".

 

 

 

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