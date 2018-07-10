Хабаровский агрокомплекс ликвидирует поголовье свиней и приостановит работу до осени

ХАБАРОВСК, 10 июля. /ТАСС/. Хабаровское предприятие "Сельскохозяйственный комплекс "Агроэнерго", находящееся в сложном финансовом положении, планирует за два месяца забить все имеющееся поголовье свиней и приостановить свою работу для предстоящей модернизации за счет инвестора. Об этом ТАСС во вторник сообщил министр сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского края Александр Купряков.

На "Агроэнерго" с начала года из-за нехватки воды и по ряду других причин отмечался массовый падеж свиней, предприятие имеет долги по зарплате перед работниками, задолженность за электроэнергию и другие коммунальные ресурсы.

"Собственник предприятия [компания "Велес" из Амурской области] сообщил, что перспективы у этого предприятия есть. Сейчас идет работа с инвестором над проектом полной модернизации предприятия. Но для этого имеющееся неэффективное поголовье необходимо забить, остановить производство свинины. С октября следующего года, как было заявлено, будет завезено новое поголовье. Все это время будет вестись модернизация", - сказал Купряков.

Остановка предприятия, отметил министр, будет вестись планово, в течение двух месяцев будет забито 5,5 тыс. голов свиней. На это время собственник попросил не отключать электроэнергию. До этого подачу электричества частично прекращали, минуя основные объекты предприятия. Вода на предприятие подается.

Региональные власти ставят задачу сохранить агрокомплекс, для чего оказывается вся необходимая поддержка, однако к обещаниям собственника в правительстве относятся с осторожностью, добавил Купряков. Он также сообщил, что часть коллектива, как планирует собственник, будет сохранена для модернизации агрокомплекса. Сейчас на предприятии работает 297 человек. Центр занятости уже ведет работу с работниками, которых планируется уволить, на территории предприятия открыт пункт для консультаций по трудоустройству и переобучению.

"Агроэнерго" выпускает мясную продукцию. Предприятие ранее принадлежало Дальневосточной энергетической компании (ДЭК, входит в холдинг "Русгидро"). В середине ноября 2017 года ДЭК продала предприятие компании "Велес" из Амурской области в связи с прекращением участия в непрофильных активах. По данным минсельхоза Хабаровского края, у предприятия более 100 млн рублей долгов за электроэнергию, порядка 27 млн рублей долгов по зарплате. По факту невыплаты заработной платы следствием возбуждалось уголовное дело.