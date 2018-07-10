Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин одобрил проект соглашения стран Каспия о торгово-экономическом сотрудничестве

Экономика и бизнес
10 июля, 7:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Целью соглашения является формирование международно-правовой базы торгово-экономических отношений на основе равноправия

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобрен проект соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Цель соглашения - формирование международно-правовой базы торгово-экономических отношений на основе равноправия и взаимной выгоды в сферах промышленности, сельского хозяйства, торговли, туризма и других отраслях экономик государств сторон, представляющих взаимный интерес", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Соглашением предусматривается, что стороны будут содействовать эффективному использованию экономических ресурсов, реализации совместных инвестиционных проектов, обмену опытом по созданию и развитию особых, специальных, свободных экономических зон. Отмечается, что соглашение также поспособствует взаимодействию в сфере цифровой экономики, развитию сотрудничества между регионами и городами сторон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Reuters: врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей
3
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
4
Хорваты извинились за скандал, французы и бельгийцы оценили шансы на выход в финал ЧМ
5
Глава минобороны Великобритании обвинил РФ в гибели подданной страны от химоружия
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!