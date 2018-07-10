Кабмин одобрил проект соглашения стран Каспия о торгово-экономическом сотрудничестве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобрен проект соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Цель соглашения - формирование международно-правовой базы торгово-экономических отношений на основе равноправия и взаимной выгоды в сферах промышленности, сельского хозяйства, торговли, туризма и других отраслях экономик государств сторон, представляющих взаимный интерес", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Соглашением предусматривается, что стороны будут содействовать эффективному использованию экономических ресурсов, реализации совместных инвестиционных проектов, обмену опытом по созданию и развитию особых, специальных, свободных экономических зон. Отмечается, что соглашение также поспособствует взаимодействию в сфере цифровой экономики, развитию сотрудничества между регионами и городами сторон.