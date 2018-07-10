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В рамках второй на Чукотке ТОР создадут 15 тыс. новых рабочих мест

Экономика и бизнес
10 июля, 7:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

На новой территории опережающего развития "Баимская" якорными являются проекты по освоению месторождений золота "Кекура", "Клен" и Баимской рудной зоны

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ТАСС, 10 июля. Вторая чукотская территория опережающего развития "Баимская" позволит создать 15 тыс. новых рабочих мест. Новая ТОР послужит развитию второй стратегической промышленной зоны округа - Чаун-Билибинской, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"ТОР "Беринговский" и создаваемая ТОР "Баимская" являются инструментами привлечения инвестиций на Чукотку. Предоставляемые льготы привлекают инвесторов, позволяют запустить новые проекты, создать новые рабочие места. В "Баимской" создадут 15 тыс. новых рабочих мест. Также получает развитие широкий спектр видов деятельности, активизируется сфера небольших производств и услуг, где занят малый и средний бизнес", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника регионального департамента финансов, экономики и имущественных отношений Елены Компаниец.

На новой ТОР "Баимская" якорными являются проекты по освоению месторождений золота "Кекура", "Клен" и Баимской рудной зоны, основу которой составляет месторождение "Песчанка". В ТОР также войдут город Билибино, села Кепервеем и Илирней. В рамках создаваемой ТОР планируется реализация проектов трех якорных резидентов, объем частных инвестиций составит около 340 млрд рублей. По предварительной оценке, в первые 10 лет ТОР "Баимская" обеспечит рост валового регионального продукта более чем в 3,6 раза.

Создание ТОР позволит развивать не только крупные горнодобывающие производства якорных резидентов, но и активизировать развитие малого и среднего бизнеса, в том числе непосредственно в Билибине и прилегающих селах. В рамках якорных проектов планируется создание около 4,8 тыс. рабочих мест и более 10 тыс. рабочих мест в сопутствующих отраслях. Предполагается рост занятых в сфере транспортных услуг, услуг хранения и складирования, общественного питания, сельского хозяйства, бытовых услуг и других.

Разработка месторождений ведется на неосвоенных территориях, поэтому предусмотрено строительство вахтовых поселков и объектов жизнеобеспечения в местах разработки, а также создание новых дорог и линий электропередачи. В частности, речь идет о строительстве высоковольтной линии электропередачи "Билибино - Кекура - Песчанка - Омсукчан", так называемого энергомоста "Чукотка - Магадан".

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