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"Меркатор Холдинг" намерен начать выпуск спецтехники ЖКХ в Приморье в августе 2019 года

Экономика и бизнес
10 июля, 7:30 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 10, июля. /ТАСС

Компания планирует вложить в реализацию проекта более 500 млн рублей

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ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Один из крупнейших в России производителей машин и оборудования дорожно-коммунальной сферы, компания "Меркатор Холдинг" намерена собрать первые модели спецтехники в Приморском крае к августу 2019 года. Такая дата была озвучена на рабочем совещании под председательством вице-губернатора края Александр Костенко, сообщает во вторник пресс-служба краевой администрации.

"Холдинг зарегистрировал в Приморье дочернее предприятие - ООО "Меркатор Восток", которое намерено не только открыть на территории края производство техники, но и создать сервисный центр по ее обслуживанию. <…> Компания рассчитывает вложить в реализацию своих проектов более 500 млн рублей и создать в крае около 30 рабочих мест. Вице-президент ООО "Меркатор Холдинг" Руслан Попович отметил, что ориентировочная дата старта производства в Приморье - август 2018 года", - говорится в сообщении.

Соглашение о запуске производства машин и оборудования дорожно-коммунальной сферы в крае глава Приморья Андрей Тарасенко и председатель совета директоров ООО "Меркатор Холдинг" Станислав Николаев подписали в мае на XXII Петербургском международном экономическом форуме.

На совещании при Костенко также обсуждался вопрос создания на территории края крупноузлового сборочного производства автобусной техники "МАЗ РУС" и вопрос получения статуса резидента Свободного порта Владивосток компанией ВЭБ-лизинг, которая планирует развивать в Приморье рынок лизинговых услуг.

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Тарасенко, Андрей Владимирович
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