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"ВЭБ Инновации" инвестирует 450 млн рублей в российского производителя сервисных роботов

Экономика и бизнес
10 июля, 7:49 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Планируется, что Promobot направит средства на развитие производства и модернизацию продуктовой линейки

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Дочерняя структура Внешэкономбанка "ВЭБ Инновации" и российский производитель сервисных роботов Promobot заключили соглашение о намерениях, в рамках которого "ВЭБ Инновации" инвестирует в компанию 450 млн рублей. Об этом передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соглашения.

Promobot ведет разработки в области робототехники, в том числе систем распознавания речи и общения. Разработка компании позволяет создавать роботов, которые могут исполнять функции консультантов, экскурсоводов, консьержей, банковских работников. Планируется, что Promobot направит эти средства на развитие производства и модернизацию продуктовой линейки.

"Полученные инвестиции помогут компании получить значимую долю на мировом рынке и закрепить свои позиции в высококонкурентном сегменте, которым является робототехника. Мы планируем и в дальнейшем инвестировать в технологические стартапы с большими перспективами выхода на международный рынок, уже сейчас рассматриваем более десяти проектов в различных отраслях", - указал гендиректор "ВЭБ Инновации" Олег Теплов.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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