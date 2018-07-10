Томская компания обеспечила связью Транснефть и Газпром в условиях арктических морозов

ТОМСК, 10 июля. /ТАСС/. Российский производитель радиоэлектронной аппаратуры, томская научно-производственная фирма "Микран" разработала аппаратуру связи для компаний "Газпром" и "Транснефть", способную работать при сверхнизких температурах, сообщила во вторник ТАСС генеральный директор компании Вера Парамонова.

"На сегодняшний день инфраструктура арктической зоны абсолютно не развита. Компания "Микран" понимает актуальность этой проблемы, и поэтому мы создали оборудование для работы в экстремальных климатических условиях Арктики", - сказала Парамонова.

По ее словам, в 2016 году "Микран" создал опытные образцы аппаратуры связи, а сейчас запустил серийное производство и реализовал первые проекты с компанией ПАО "Транснефть" в арктической зоне вблизи населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе - Ноябрьск и Пурпе. Для этих регионов характерен резким континентальным климатом и сезонными перепадами температур до 80°С.

Она отметила, что "Микран" также поставляет оборудование для проекта ПАО "Газпром" - МГ "Сила Сибири", которое отличает повышенной морозоустойчивостью, обеспечивая холодный старт и устойчивую работу при температуре от -60°С до +55°С.

"В планах у нас реализация дополнительных проектов в интересах различных силовых ведомств, а также продолжение интенсивной работы с компаниями нефтегазового сектора, как например: "Роснефть", "Газпром трансгаз Томск" и другим компаниям, осваивающим Арктику и арктический шельф", - сообщила глава компании, отметив что по заказу ПАО "ГМК "Норильский Никель" томская компания создает охранную систему, одним из ключевых требований которых является бесперебойное функционирование в режимах пониженных температур.

Ранее сообщалось, что "Микран" был создан в 1991 году, является одной из крупной российских компаний по производству радиоэлектронной аппаратуры. Специализируется на производстве телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры СВЧ и аксессуаров СВЧ- тракта, СВЧ- электроники, радаров для навигации и обеспечения безопасности, в компании работают более 1,5 тыс. человек. В 2014 году у компании появилась итальянская дочерняя структура Youncta, что позволило наладить поставки на рынок Европы. Также офисы продаж "Микрана" располагаются в Бразилии, Вьетнаме и Южной Африке.