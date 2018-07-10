Минпромторг счел возможным введение залоговой стоимости тары в России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Введение в России залоговой стоимости тары в цене реализации продукции возможно для продуктов со сроком жизни не более одного года. В этом случае размер залога, скорее всего, будет равняться стоимости вторичного сырья из этой упаковки, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России.

Система залоговой стоимости тары (депозитарная система) - это принцип организации переработки упаковочных материалов. Она предполагает, что в цену реализации продукта закладывается депозит, который возвращается покупателю, если он сдает пустую тару в определенном месте. Например, в некоторых европейских странах можно вернуть часть денег, потраченных на стеклянную или ПЭТ-бутылку воды, если опустить ее в специальный автомат вблизи магазина. Генеральный директор крупнейшего оператора по вывозу мусора в Московской области "РТ-Инвест" Андрей Шипелов в интервью ТАСС сказал, что депозитарная система в России позволит значительно увеличить долю перерабатываемых бытовых отходов и снизить объем вывозимого на полигоны мусора.

"В случае реформирования системы РОП [расширенная ответственность производителя] возможно введение залоговой стоимости для тары и иных товаров, имеющих короткий [не более года] цикл использования по прямому назначению", - ответили ТАСС в пресс-службе Минпромторга на вопрос, обсуждается ли эта идея ведомством. Сейчас РОП заставляет производителей и импортеров продукции в РФ платить сбор за утилизацию упаковки, выпущенной из природного сырья в оборот на территории России. Эта мера мотивирует компании использовать в производстве вторичное сырье.

В пресс-службе Минпромторга добавили, что депозитарная система аналогична системе залоговой стоимости, которая работала в СССР. Однако тогда в цену реализации, например, воды или молока включалась стоимость бутылки, которую можно было использовать повторно для розлива. "Пластиковая, металлическая и даже стеклянная современная бутылка сегодня фактически не может быть использована повторно, а только переработана во вторичное сырье, которое уже можно использовать для производства новой тары. В этом случае залоговая стоимость не сможет превышать сырьевой стоимости отхода, а природное сырье как правило дешевле, чем вторичное", - пояснили в ведомстве.

Это не касается упаковок из полиэтилентерефталата (ПЭТ, обычная пластиковая бутылка) и алюминия, потому что природное сырье для них стоит дороже вторичного, отметили в Минпромторге. "В тех случаях, когда действует обратная ситуация, например, алюминиевая и ПЭТ-тара, они без всякой залоговой стоимости выбираются из общего потока мусора и практически не оказываются на свалках и полигонах", - сказали в пресс-службе.

При чем тут Подмосковье

Московская область - самый "нагруженный" коммунальными отходами регион России. Подмосковье утилизирует на своей территории весь собственный мусор (около 3,5 млн т) и основную часть бытовых отходов столицы (около 6 млн т). Таким образом, в год на свалках области должно складироваться порядка 9,5 млн т мусора - около 16,5% всех коммунальных отходов России. При этом ежегодно 15 действующих полигонов в Подмосковье все вместе могут принимать до 4,6 млн т.

Официально дефицит места для захоронения мусора в регионе губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью ТАСС оценил в 4,2 млн т. Увеличение нагрузки на подмосковные полигоны в условиях нехватки мощностей спровоцировало недовольство людей, живущих близко к ним. В области прошло несколько стихийных и согласованных митингов в 2017-2018 годах.

Чтобы значительно снизить нагрузку на мусорные полигоны Подмосковья, регион с 2019 года перейдет на раздельный сбор отходов (РСО). Жители должны будут сортировать свой мусор на два контейнера: один "чистый" для вторичного сырья, второй "грязный" - для органических и неперерабатываемых отходов. Содержимое бака для вторичного сырья по задумке должно будет отправляться на переработку, а не на полигон, однако, по словам Шипелова, материалы в "чистом" контейнере перемешиваются и приходят в некондиционное состояние, становясь в большинстве своем малопригодными для переработки. Собирать упаковку через автоматы по депозитарной системе позволит сохранить ее для рециклинга, добавил он.

Очередь за бизнесом

В пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии РФ ТАСС заявили, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для внедрения залоговой системы, теперь заинтересованные производители смогут реализовать эту схему через ретейл. "Чтобы наладить сбор отходов для последующей переработки, производители могут использовать торговые сети или, например, мастерские шиномонтажа, где такие отходы [бутылки, алюминиевые банки, покрышки и др.] можно складировать.

Это значит, что производитель, заинтересованный в переработке, может планировать и выстраивать соответствующие цепочки сбора и переработки отходов. В свою очередь торговые сети, чтобы собирать отходы, могут уже сейчас организовать возврат части средств в рамках механизма залоговой стоимости", - сообщили в ведомстве. В Минэкологии напомнили, что право накапливать на своей территории бытовой мусор ретейл и бизнес сферы услуг получили в конце 2017 года.

ТАСС запросил пресс-службы ретейлеров X5 Retail Group, "Магнит", "Ашан" и "Лента" по поводу внедрения в их магазинах залоговой стоимости товаров. Представитель X5 Retail Group заявил, что компания "прорабатывает различные варианты реализации проектов в этой области". Остальные не смогли представить оперативный комментарий.