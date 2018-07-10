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Си Цзиньпин сообщил, что Китай в ближайшие пять лет импортирует товары на сумму $8 трлн

Экономика и бизнес
10 июля, 9:35 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 10, июля. /ТАСС

Председатель КНР добавил, что Пекин продолжит проводить политику по усилению открытости в отношении других государств

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ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Китай в ближайшие пять лет планирует импортировать товары на сумму $8 трлн, в связи с чем предлагает арабским государствам воспользоваться этой благоприятной возможностью для развития торгово-экономических отношений с Пекином. Об этом заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы будем продолжать проводить политику по усилению открытости в отношении других стран, в связи с этим Китай в ближайшие пять лет закупит импортные товары на сумму $8 трлн. При этом объем китайских инвестиций за рубежом превысит $750 млрд", - сказал он, выступая на открытии VIII Форума китайско-арабского сотрудничества в Пекине.

По словам Си Цзиньпина, такие прогнозы означают, что арабские страны смогут извлечь для себя большую выгоду из торговли с КНР за счет привлечения китайского капитала. Он подчеркнул, что власти Китая будут стимулировать национальные предприятия к более активному выходу на ближневосточные рынки. "Мы приглашаем представителей арабских государств на первое Китайское ЭКСПО импортной продукции, которое в ноябре пройдет в Шанхае", - добавил глава государства.

Си Цзиньпин отметил, что правительство КНР придает особое значение прагматическому сотрудничеству со странами Персидского залива и заинтересовано в создании совместной зоны свободной торговли в Палестине. По его словам, к аналогичным программам могут быть привлечены и другие заинтересованные стороны в ближневосточном регионе.

10 июля в Пекине начал работу VIII Форум китайско-арабского сотрудничества, в котором принимают участие представители дипломатических и правительственных кругов 21 арабского государства, а также генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт. Одна из ключевых задач данного мероприятия - активизация и увеличение масштабов межрегионального торгово-экономического сотрудничества в рамках китайской правительственной инициативы "Один пояс, один путь".

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