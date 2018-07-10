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В Москве появится почти 800 автобусов с климат-контролем и слотами для зарядки телефонов

Экономика и бизнес
10 июля, 9:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Около четверти автобусов поступит в парки коммерческих перевозчиков

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Москва получит 768 новых автобусов, оснащенных системами видеонаблюдения, климат- контролем и слотами для зарядки мобильных устройств. Автобусы поступят в автопарк Мосгортранса до конца 2018 года, сообщается во вторник на портале столичной мэрии.

"Москва получит 768 новых автобусов до конца 2018 года. В автопарк Мосгортранса поступит 571 автобус экологического класса "Евро-5", в парки коммерческих перевозчиков - 197", - говорится в сообщении.

Как рассказал порталу заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, транспорт будет отвечать самым высоким требованиям с точки зрения удобства для пассажиров. "Автобусы оснастят системами видеонаблюдения, спутниковой навигации, климат-контролем пассажирского салона и кабины водителя, медиаэкранами и слотами для зарядки мобильных устройств", - сообщил он.

Отмечается, что новые автобусы будут низкопольными. Кроме того, транспорт оборудуют откидными пандусами и креплениями для инвалидных кресел. Автобусы будут отличаться низким уровнем шума, в них также будет работать бесплатный Wi-Fi.

На данный момент автобусный парк Мосгортранса обновлен на 90 процентов, отметили в мэрии. Большую часть столичного автопарка составляют автобусы экологического класса "Евро-5", в то время как эксплуатация автобусов экологических классов "Евро-2" и ниже полностью прекращена.

В 2010-2018 годах Мосгортранс также обновил базу трамваев - более 350 трамваев нового поколения "Витязь-М" начали курсировать в столице.

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