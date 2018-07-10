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Китай назвал заявления США о торговом дисбалансе выдумкой

Экономика и бизнес
10 июля, 10:09 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 10, июля. /ТАСС

Как пишет газета "Жэньминь жибао", данные по торговому дефициту были завышены Вашингтоном примерно на 20%

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ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Китай выступил с комментарием к проводимой Соединенными Штатами политики протекционизма, назвав одну из ее причин - торговый дисбаланс - выдумкой. Такое мнение во вторник приводит газета "Жэньминь жибао".

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Как пишет издание, "логика предпринимаемых американским правительством действий основана на двух аргументах - торговый дефицит США при ведении бизнеса с другими странами, а также несправедливая торговля, которая наносит экономический ущерб отечественным компаниям". Однако, согласно газете, "Соединенные Штаты, вероятно, допустили арифметическую ошибку при оценке торговых операций": в случае американо-китайских отношений, "данные по торговому дефициту были завышены примерно на 20%". Как отмечается, представленная Вашингтоном статистика по двусторонней торговле "не учитывает сектор услуг, на который приходится порядка 70% ВВП США". Как сообщает "Жэньминь жибао", причина этого заключается в том, что "торговый профицит Штатов в этой отрасли достаточно велик", поэтому "учет этого сектора экономики в американо-китайской торговле разрушил бы концепцию торгового дисбаланса".

Издание также пишет, что несмотря на заявления, США по-прежнему необходим импорт товаров из КНР. "Соединенные Штаты нуждаются в производимой в Китае трудоемкой, но дешевой продукции и будут продолжать ее поставки, в связи с чем неразумно называть торговый дисбаланс в качестве причины принимаемых американской стороной мер".

В то же время "Жэньминь жибао" сообщает, что "Китай не преследует цель сохранения положительного сальдо торгового баланса с США". Согласно изданию, "в условиях улучшения качества жизни населения и потребности в обеспечении экономического роста страны, КНР активно наращивает объемы импортных поставок". С 1 июля текущего года в стране были снижены таможенные пошлины на некоторые группы ввозимых товаров.

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Как пишет газета, "суть международной торговли состоит во взаимной выгоде и беспроигрышном положении ее участников", в то время как политика одностороннего протекционизма Соединенных Штатов подобна "помещению в темную комнату, где нет ветра и дождя, но отсутствуют также солнце и воздух".

На прошлой неделе США ввели 25%-ные пошлины на ряд товаров, произведенных в Китае, стоимостью $34 млрд. В ближайшее время американские власти планируют наложить дополнительные повышенные тарифы на китайскую продукцию стоимостью $16 млрд. Такие шаги Белый дом предпринял с целью устранения ежегодного дисбаланса в торговле с КНР, составляющего, по словам Трампа, около $500 млрд. Эти протекционистские меры вызвали негативную реакцию китайского правительства, которое, несмотря на общую тенденцию усиления открытости Китая по отношению ко всему миру, объявило о намерении дать адекватный ответ Вашингтону путем введения аналогичных пошлин.

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