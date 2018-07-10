Махачкалинский порт может погасить все долги до 2021 года

МАХАЧКАЛА, 10 июля. /ТАСС/. Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) планирует погасить оставшиеся долги перед кредитором до 2021 года, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор ММТП Мурад Хидиров.

"Сегодня у нас остался один кредитор, который выкупил долг у Сбербанка (в 2013 году долг порта перед банком выкупила кипрская компании "Аролиа Холдингс Лтд" - прим. ТАСС), нам осталось погасить около 600 млн рублей. Есть соглашение, по которому мы постепенно погашаем долг, не напрягая предприятие, график рассчитан с 2017 до 2021 года, будем рассчитываться", - сказал Хидиров.

По его словам, к настоящему времени предприятие уже погасило большую часть долгов, накопленных до 2010 года.

"У порта было семь основных кредиторов, в том числе шесть банков. С 2010 года мы не взяли ни одного кредита и не привлекли ни одного рубля бюджетных денег, нам удалось построить самодостаточный финансовый механизм, который позволил за счет операционной деятельности обеспечить жизнеспособность предприятия, все средства направлялись на погашение долгов, заработную плату и саморазвитие. Всего было погашено около 2,1 млрд рублей", - пояснил Хидиров.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 метров и с осадкой до 4,5 метра. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн тонн в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн тонн в год, железнодорожный и автопаромный терминал мощностью 1,3 млн тонн, зерновой терминал мощностью 0,5 млн тонн в год.