Автомобильный паром может связать порты Дагестана и Туркмении

МАХАЧКАЛА, 10 июля. /ТАСС/. Возможность запуска автомобильного морского парома между портами Махачкалы и Туркменбаши (морской порт в Туркмении - прим. ТАСС) рассматривается в Дагестане, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Махачкалинского морского торгового порта (ММТП) Мурад Хидиров.

"Туркменская сторона готова поставить на линию автомобильный паром между Махачкалой и Туркменбаши, мы сейчас обсуждаем с ними этот вопрос. Эксперты дали заключение о совместимости нашего причала с этим автомобильным паромом - главное, чтобы были грузы", - сказал Хидиров.

Кроме того, по его словам, Туркмения ранее выразила заинтересованность в восстановлении железнодорожного паромного сообщения с портом Махачкалы.

"У нас есть паромный железнодорожный причал, в свое время государство его построило, вложив больше 1 млрд рублей. Но сами железнодорожные паромы сейчас принадлежат Азербайджану... Если туркменские партнеры смогут взять в аренду такой паром, мы готовы даже предоставить им возможность сделать один технический заход в порт бесплатно", - отметил генеральный директор порта.

Ранее сообщалось, что восстановление паромного сообщения между Махачкалой и Туркменбаши обсуждалась на встрече замминистра транспорта РФ - руководителя Росморречфлота Виктора Олерского и руководителя Туркменской логистической ассоциации Меле Бекмурадова в Москве в начале июня. Паромное сообщение между Дагестаном и Туркменией было запущено в 2002 году и функционировало около года.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 метров и с осадкой до 4,5 метра. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн тонн в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн тонн в год, железнодорожный и автопаромный терминал мощностью 1,3 млн тонн, зерновой терминал мощностью 0,5 млн тонн в год.