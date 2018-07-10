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"Ъ": "Остров Сахалин" купила Преображенскую базу тралового флота

Экономика и бизнес
10 июля, 10:21 UTC+3

Источник газеты оценил стоимость ПБТФ приблизительно в $430 млн

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. ЗАО "Остров Сахалин" стало владельцем 96,38% акций ПАО "Преображенская база тралового флота" (ПБТФ), сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление продавца.

Договор купли-продажи был заключен 5 июля.

Источник "Ъ" в отрасли оценивал, что стоимость ПБТФ составляет примерно $430 млн.

По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), у ПБТФ есть квоты на вылов 150 тыс. тонн рыбы. По собственным данным, компания управляет десятью судами, судоремонтным комплексом и рыбокомбинатом мощностью более 90 тыс. банок в сутки.

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