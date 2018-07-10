Российские офшоры на островах Октябрьский и Русский заработают осенью

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Специальные административные районы (САР), которые власти РФ рассматривают как альтернативу зарубежным офшорным зонам, заработают на островах Октябрьский и Русский в сентябре-октябре 2018 года, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Этот режим будет активирован в сентябре-октябре", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала работы специальных административных районов в Приморском крае и Калининградской области.

Приток инвестиций в САР на островах Октябрьский и Русский может превысить $1 млрд, полагает первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" и один из инициаторов проекта Виктор Пинский. "По нашим оценкам, приток инвестиций может составить более $1 млрд", - сказал он журналистам во вторник.

По его словам, Госдума планирует принять пакет законодательных инициатив, необходимых для создания российских САР, до конца весенней сессии.

Плюсы для бизнеса

РФ создает спецрайоны на островах в рамках стратегии деофшоризации российского бизнеса. В "русских офшорах" будет создан специальный налоговый и административный режим, позволяющий компаниям перерегистрироваться в российскую юрисдикцию в короткие сроки с минимумом издержек и с сохранением прав и обязанностей в полном объеме, сказал Орешкин.

"Когда мы раньше говорили о деофшоризации, перенос бизнеса из иностранной юрисдикции в российскую был сопряжен с очень высокими издержками. Он требовал ликвидации компании в одной юрисдикции и создания в другой. Приходилось погашать все долговые обязательства компаний, что серьезно нарушало нормальное ведение бизнеса. Сейчас создается специальный режим международной компании, который позволяет переносить работающую холдинговую структуру из одной юрисдикции в другую с сохранением ее активности в полном объеме", - сказал Орешкин.

"Мы не ожидаем очень большого количества перерегистраций на первом этапе, но ряд групп, ряд компаний, которые перерегистрируются, будут показывать пример для других компаний. И я думаю, что после успешной перерегистрации, если таковая произойдет для отдельных холдинговых структур, это будет хорошим примером для других", - добавил он.

Компании, которые зарегистрируются в САР, не получат налоговых льгот, отметил Орешкин. САР создаются не под конкретные компании и не связаны напрямую с санкциями в отношении российского бизнеса, сказал он.

Регистрация бизнеса в САР позволит создать "небольшой объем" дополнительных доходов для бюджета РФ. Также компании, зарегистрировавшиеся в спецрайонах, получат возможность прохождения листинга на российских биржах, уточнил глава Минэкономразвития.

О законопроектах

Пакет законопроектов, связанных с созданием и особенностями регулирования специальных административных районов на территориях Калининградской области и Приморского края на островах Октябрьский и Русский, был внесен в Госдуму 15 июня.

Авторы законопроектов рассчитывают, что "русские офшоры" станут альтернативой зарубежным и привлекут инвестиции.