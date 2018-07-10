Российские офшоры на островах Октябрьский и Русский заработают осенью

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Специальные административные районы (САР), которые власти РФ рассматривают как альтернативу зарубежным офшорным зонам, заработают на островах Октябрьский и Русский в сентябре-октябре 2018 года, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"Этот режим будет активирован в сентябре-октябре", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала работы специальных административных районов в Приморском крае и Калининградской области.
Приток инвестиций в САР на островах Октябрьский и Русский может превысить $1 млрд, полагает первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" и один из инициаторов проекта Виктор Пинский. "По нашим оценкам, приток инвестиций может составить более $1 млрд", - сказал он журналистам во вторник.
По его словам, Госдума планирует принять пакет законодательных инициатив, необходимых для создания российских САР, до конца весенней сессии.
РФ создает спецрайоны на островах в рамках стратегии деофшоризации российского бизнеса. В "русских офшорах" будет создан специальный налоговый и административный режим, позволяющий компаниям перерегистрироваться в российскую юрисдикцию в короткие сроки с минимумом издержек и с сохранением прав и обязанностей в полном объеме, сказал Орешкин.
"Когда мы раньше говорили о деофшоризации, перенос бизнеса из иностранной юрисдикции в российскую был сопряжен с очень высокими издержками. Он требовал ликвидации компании в одной юрисдикции и создания в другой. Приходилось погашать все долговые обязательства компаний, что серьезно нарушало нормальное ведение бизнеса. Сейчас создается специальный режим международной компании, который позволяет переносить работающую холдинговую структуру из одной юрисдикции в другую с сохранением ее активности в полном объеме", - сказал Орешкин.
"Мы не ожидаем очень большого количества перерегистраций на первом этапе, но ряд групп, ряд компаний, которые перерегистрируются, будут показывать пример для других компаний. И я думаю, что после успешной перерегистрации, если таковая произойдет для отдельных холдинговых структур, это будет хорошим примером для других", - добавил он.
Компании, которые зарегистрируются в САР, не получат налоговых льгот, отметил Орешкин. САР создаются не под конкретные компании и не связаны напрямую с санкциями в отношении российского бизнеса, сказал он.
Регистрация бизнеса в САР позволит создать "небольшой объем" дополнительных доходов для бюджета РФ. Также компании, зарегистрировавшиеся в спецрайонах, получат возможность прохождения листинга на российских биржах, уточнил глава Минэкономразвития.
Пакет законопроектов, связанных с созданием и особенностями регулирования специальных административных районов на территориях Калининградской области и Приморского края на островах Октябрьский и Русский, был внесен в Госдуму 15 июня.
Авторы законопроектов рассчитывают, что "русские офшоры" станут альтернативой зарубежным и привлекут инвестиции.