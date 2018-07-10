Швейцария инициировала спор в ВТО в связи с пошлинами США на сталь и алюминий

ЖЕНЕВА, 10 июля. /ТАСС/. Швейцария обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введенными США пошлинами на сталь и алюминий. Об этом сообщило во вторник министерство экономики, образования и исследований страны.

"С точки зрения Швейцарии, дополнительные пошлины, которые, согласно [заявлениям] США были введены для защиты национальной безопасности, необоснованны", - указывает ведомство.

Подчеркивается, что Швейцария, как и ряд других стран, запросила проведение с США консультаций в ВТО по данному вопросу в рамках процедуры урегулирования споров. Речь идет об американских пошлинах, которые затронули швейцарский экспорт, исчислявшийся по итогам 2017 года суммой около 80 млн франков (около $80 млн).

В марте нынешнего года Берн поднимал вопрос о пошлинах перед американскими властями, пытаясь добиться соответствующих изъятий из протекционистских мер, однако "США пока не ответили на просьбу Швейцарии". В итоге было решено начать процедуру урегулирования споров в ВТО с целью "зашиты интересов нашего государства", поясняет министерство.

Это уже восьмая жалоба, инициированная членом ВТО на пошлины США на сталь и алюминий. Ранее аналогичные шаги предприняли Россия, Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия. Консультации дают возможность обсудить вопрос и найти решение без перехода к дальнейшему разбирательству. Однако, если они не увенчаются успехом, то по прошествии 60 дней жалующаяся сторона получит право попросить о создании панели арбитров.

США с 1 июня ввели в действие торговые пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%). Сейчас пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% действуют на импорт в США алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины.