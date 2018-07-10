В Подмосковье отремонтировано 60% дорог от годового плана

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. Власти Московской области отремонтировали 1,9 тыс. км дорожного полотна или 60% от плана на текущий год. Об этом сообщил во вторник министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков на заседании регионального правительства.

"В настоящее время выполнено 60% годового плана или 1169 дорог общей протяженностью 1883 км. Ежедневно в области ремонтируется не менее 33 км дорог", - сказал Тресков.

Министр отметил, что в текущем году запланировано отремонтировать свыше 2,9 тыс. дорог общей протяженностью 3150 км.

Ремонт дорог выполняется с апреля и планируется завершить в сентябре. С августа по ноябрь также будут заменены автобусные остановки по утвержденному адресному перечню.