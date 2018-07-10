"Лукойл" вложит в месторождение Ракушечное на Каспии 500 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. "Лукойл" инвестирует в месторождение Ракушечное на Каспии, ввод которого запланирован на 2021 год, около 500 млрд рублей, сообщил во вторник губернатор Астраханской области Александр Жилкин.
"Продолжая развитие нефтегазовых месторождений Корчагина и Филановского, "Лукойл" планирует приступить к освоению еще месторождений Ракушечное и Юрия Кувыкина. Запуск Ракушечного запланирован на 2021 год. Общий объем инвестиций с учетом дальнейшего развития месторождения после ввода планируется в объеме около 500 млрд рублей", - сказал Жилкин, выступая с инвестиционным посланием перед местными депутатами , представителями власти, бизнеса и общественности.
По его словам, нефтегазовый сектор и смежные с ним отрасли, традиционно вносят наиболее весомый вклад в экономику региона. В прошлом году было в нее было направлено 90 млрд рублей инвестиций, что на четверть выше уровня 2016 года.
"Лукойл" открыл на Каспии шесть крупных многопластовых месторождений (месторождения имени Филановского, имени Корчагина, месторождение Сарматское, Хвалынское, Ракушечное, месторождение 170 километров - прим. ТАСС), также выявлено 10 перспективных структур.
Месторождение имени Филановского "Лукойл" ввел в эксплуатацию в октябре 2016 года. Оно было открыто в 2005 году и стало крупнейшим открытым в России за последние 25 лет. Извлекаемые запасы месторождения составляют около 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубических метров газа.
По информации пресс-службы губернатора Астраханской области, в прошлом году "Лукойл" на своих месторождениях на Каспии (с месторождений имени Филановского и Корчагина - прим. ТАСС) добыл 5,5 млн тонн нефти.