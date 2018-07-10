"Лукойл" вложит в месторождение Ракушечное на Каспии 500 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. "Лукойл" инвестирует в месторождение Ракушечное на Каспии, ввод которого запланирован на 2021 год, около 500 млрд рублей, сообщил во вторник губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

"Продолжая развитие нефтегазовых месторождений Корчагина и Филановского, "Лукойл" планирует приступить к освоению еще месторождений Ракушечное и Юрия Кувыкина. Запуск Ракушечного запланирован на 2021 год. Общий объем инвестиций с учетом дальнейшего развития месторождения после ввода планируется в объеме около 500 млрд рублей", - сказал Жилкин, выступая с инвестиционным посланием перед местными депутатами , представителями власти, бизнеса и общественности.

По его словам, нефтегазовый сектор и смежные с ним отрасли, традиционно вносят наиболее весомый вклад в экономику региона. В прошлом году было в нее было направлено 90 млрд рублей инвестиций, что на четверть выше уровня 2016 года.

О проектах

"Лукойл" открыл на Каспии шесть крупных многопластовых месторождений (месторождения имени Филановского, имени Корчагина, месторождение Сарматское, Хвалынское, Ракушечное, месторождение 170 километров - прим. ТАСС), также выявлено 10 перспективных структур.

Месторождение имени Филановского "Лукойл" ввел в эксплуатацию в октябре 2016 года. Оно было открыто в 2005 году и стало крупнейшим открытым в России за последние 25 лет. Извлекаемые запасы месторождения составляют около 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубических метров газа.

По информации пресс-службы губернатора Астраханской области, в прошлом году "Лукойл" на своих месторождениях на Каспии (с месторождений имени Филановского и Корчагина - прим. ТАСС) добыл 5,5 млн тонн нефти.