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СМИ: Samsung открыл в Индии крупнейший в мире завод по производству смартфонов

Экономика и бизнес
10 июля, 11:18 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов

Предприятие позволит производить до 120 млн гаджетов в год

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин открыли в понедельник фабрику по производству мобильных телефонов Samsung в городе Ноида недалеко от Нью-Дели. Как сообщает телеканал NDTV, предприятие позволит производить до 120 млн гаджетов в год и станет крупнейшим в мире.

По информации телеканала, фабрика будет выпускать аппараты различного класса - от недорогих телефонов ценой менее $100 до самых современных моделей смартфонов. Предприятие открыто в рамках национальной программы "Делай в Индии", которая предусматривает размещение производств зарубежных компаний на индийской территории. "Этот шаг придаст развитие программе "Делай в Индии", не говоря уже о расширенных возможностях для наших граждан", - приводит телеканал слова премьера Моди.

В прошлом году индийское правительство наложило повышенные пошлины на импорт электроники, чтобы стимулировать приход производителей высокотехнологичных товаров в страну. Это должно помочь превратить Индию в крупный мировой центр по производству бытовой электроники.

Samsung - один из крупнейших производителей электроники и главный конкурент Apple на рынке гаджетов. Штаб-квартира корпорации расположена в городе Сувон (Южная Корея). Ее название переводится на русский язык как "три звезды", под которыми, по мнению некоторых экспертов, подразумевались трое сыновей основателя компании Ли Бён Чхоля (1910-1987). Оборот компании за прошлый год составил более $220 млрд.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Моди, Нарендра
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