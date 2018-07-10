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"Ъ": поставки автомобилей российской сборки в страны ТС могут столкнуться со сложностями

Экономика и бизнес
10 июля, 11:23 UTC+3

Издание отмечает, что это может произойти из-за требований Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по повышению локализации в автопроме до 50%

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Из-за требований Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по повышению локализации в автопроме до 50% поставки автомобилей российской сборки в страны - члены Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) могут столкнуться с 1 июля с затруднениями, сообщает газета "Коммерсант".

Речь идет о ввозе машин, собранных в одной из стран ТС, в другую.

В реестре ЕЭК по локализации прописан один российский автоконцерн КамАЗ, один белорусский -- МАЗ и шесть казахстанских -- "Азия-Авто" (модели Lada), "Сарыаркаавтопром" (Ssang Yong), HyundaiTransAuto, DaewooBusKazakhstan, СемАЗ ("ЛиАЗ" и модели "ГАЗ") и "КамАЗ-Инжиниринг".

По словам одного из собеседников газеты, российские производители, кроме КамАЗа, не попали в реестр из-за разногласий между Москвой и Минском на почве того, что Россия инициировала нормы по локализации для защиты своего рынка от "китайской отверточной сборки на заводе "БелДжи" в Белоруссии", пишет "Ъ".

В Минпромторге РФ изданию рассказали, что российские предприятия подали в ЕЭК заявки на включение в реестр и, согласно отчетам, в 2017 году уровень локализации на этих предприятиях оставлял более 55%.

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