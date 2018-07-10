Россельхознадзор ввел ограничения на поставки птицы из датского муниципалитета Вордингборг

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор ввел временные ограничения на экспорт в Россию живой птицы и яиц из датского муниципалитета Вордингборг из-за ухудшения обстановки по птичьему гриппу на территории Дании. Об этом сообщила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Временные ограничения введены с 9 июля.

Кроме того, в связи с заболеваемостью запрещен транзит живой птицы и инкубационного яйца из Вордингборга по территории России.

При поставках продукции в Россию из других регионов Дании в ветеринарные сертификаты должна вноситься запись "кроме муниципалитета Вордингборг Дании", указали в российском ведомстве.

Птичий грипп - инфекционная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов заболевания для людей не опасны.