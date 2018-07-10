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Моргулов: реализация соглашения между ЕАЭС и Вьетнамом приносит положительные результаты

Экономика и бизнес
10 июля, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Замглавы МИД РФ отметил, что в 2017 году объем двустороннего товарооборота увеличился на 36% и достиг $5 млрд

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российская сторона положительно оценивает первые результаты реализации соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Вьетнамом. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на встрече с первым заместителем министра иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном.

"Российско-вьетнамское стратегическое партнерство развивается по широкому спектру направлений. Набирают обороты наши торгово-инвестиционные связи, - сказал дипломат. - Мы положительно оцениваем первые результаты реализации соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. В 2017 году объем двустороннего товарооборота увеличился на 36% и достиг $5 млрд".

Он отметил, что Вьетнам остается одним из ведущих торговых партнеров РФ среди государств АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

"Предстоит работа по подготовке к проведению перекрестных годов РФ и Вьетнама в 2019 году по случаю 25-летия подписания Договора об основах дружественных отношений между нашими странами", - добавил Моргулов.

Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом было подписано в мае 2015 года, в 2016 году оно вступило в силу. Аналогичные соглашения заключены с Ираном и Китаем. Ведутся переговоры с рядом других государств.

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Персоны
Моргулов, Игорь Владимирович
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Иран Китай Россия Вьетнам
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