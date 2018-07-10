Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд продлил на полгода банкротство экс-подрядчика фондохранилища Эрмитажа

Экономика и бизнес
10 июля, 11:50 дата обновления: 10 июля, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Конкурсный управляющий должен предоставить свой отчет 13 декабря

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал банкротом и продлил на полгода процедуру конкурсного производства в отношении бывшего подрядчика фондохранилища Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге - компании "Мехстройтранс", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить конкурсное производство сроком на шесть месяцев", - сказал судья. Он добавил, что отчет конкурсного управляющего состоится 13 декабря.

Арбитражный суд Москвы признал "Мехстройтранс" банкротом в январе 2018 года, тогда же ввели процедуру конкурсного производства в отношении компании. Суд пришел к выводу, что восстановление платежеспособности компании невозможно. Иск о банкротстве подала компания "Суор", процедуру наблюдения ввели в июле 2017 года.

Также Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а затем и суд второй инстанции подтвердили законность разрыва контракта Государственным Эрмитажем с этой компанией, являвшейся подрядчиком строительства фондохранилища музея в Старой Деревне. Компания просила суд признать решение об одностороннем отказе от договора недействительным. В июле 2017 года Эрмитаж расторг контракт с подрядчиком. Согласно материалам, размещенным на сайте госзакупок, причина расторжения контракта - нарушение сроков исполнения работ. В Эрмитаже сообщали, что претендуют на возврат средств по контракту на сумму более 850 млн рублей.

Комплекс фондохранилища Эрмитажа в Старой Деревне создается с 1990 года, поскольку исторические здания музея перегружены фондами и не могли обеспечить нормальные условия хранения. На Заусадебной улице в Приморском районе Петербурга уже ввели в строй две первые очереди реставрационно-хранительского комплекса. В пяти зданиях размещаются фондохранилище, выставочно-лекционный, реставрационный, инженерный и административный корпуса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург Ленинградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Суд арестовал на два месяца первого руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"
3
Reuters: врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей
4
Хорваты извинились за скандал, французы и бельгийцы оценили шансы на выход в финал ЧМ
5
Песков связал критические слова сенатора США об РФ с русофобским давлением и стереотипами
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Спасатели в Таиланде приступили к финальной части операции по эвакуации людей из пещеры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!