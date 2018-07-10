Суд продлил на полгода банкротство экс-подрядчика фондохранилища Эрмитажа

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал банкротом и продлил на полгода процедуру конкурсного производства в отношении бывшего подрядчика фондохранилища Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге - компании "Мехстройтранс", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить конкурсное производство сроком на шесть месяцев", - сказал судья. Он добавил, что отчет конкурсного управляющего состоится 13 декабря.

Арбитражный суд Москвы признал "Мехстройтранс" банкротом в январе 2018 года, тогда же ввели процедуру конкурсного производства в отношении компании. Суд пришел к выводу, что восстановление платежеспособности компании невозможно. Иск о банкротстве подала компания "Суор", процедуру наблюдения ввели в июле 2017 года.

Также Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а затем и суд второй инстанции подтвердили законность разрыва контракта Государственным Эрмитажем с этой компанией, являвшейся подрядчиком строительства фондохранилища музея в Старой Деревне. Компания просила суд признать решение об одностороннем отказе от договора недействительным. В июле 2017 года Эрмитаж расторг контракт с подрядчиком. Согласно материалам, размещенным на сайте госзакупок, причина расторжения контракта - нарушение сроков исполнения работ. В Эрмитаже сообщали, что претендуют на возврат средств по контракту на сумму более 850 млн рублей.

Комплекс фондохранилища Эрмитажа в Старой Деревне создается с 1990 года, поскольку исторические здания музея перегружены фондами и не могли обеспечить нормальные условия хранения. На Заусадебной улице в Приморском районе Петербурга уже ввели в строй две первые очереди реставрационно-хранительского комплекса. В пяти зданиях размещаются фондохранилище, выставочно-лекционный, реставрационный, инженерный и административный корпуса.