Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы выставили на аукцион блокирующий пакет акций "Транстурсервиса"

Экономика и бизнес
10 июля, 12:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Организатором аукциона выступает департамент Москвы по конкурентной политике

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Блокирующий пакет 49,4% акций пассажирского перевозчика "Транстурсервис" выставлен на аукцион через единую торговую площадку Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента по конкурентной политике города.

"Блокирующий 49,4-процентный пакет акций пассажирского перевозчика "Транстурсервис" выставлен на аукцион. Организатором аукциона выступает департамент Москвы по конкурентной политике. Стартовая цена лота - 81,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении департамента.

На балансе компании находятся около 100 единиц подвижного состава, крытая стоянка с ремонтной зоной общей площадью почти 11 тысяч кв. метров, трехэтажное административное здание площадью 1,7 тысяч кв. метров. Также имеется автоматическая мойка. Все объекты расположены вблизи МКАД по Елецкой улице. Строения занимают арендуемый земельный участок площадью 2,5 га.

"Основным видом деятельности предприятия являются городские и междугородние перевозки пассажиров автобусным транспортом. Также предоставляются услуги по организации автобусных экскурсий, кооперативных поездок, ремонту автобусов и большегрузных автомобилей", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Заявки для участия в торгах принимаются до 16 июля, аукционы пройдут 22 июля.

Выставленный на аукцион пакет акций принадлежит акционерному обществу "Москва-Курс".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Суд арестовал на два месяца первого руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"
3
Reuters: врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей
4
Хорваты извинились за скандал, французы и бельгийцы оценили шансы на выход в финал ЧМ
5
Песков связал критические слова сенатора США об РФ с русофобским давлением и стереотипами
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Спасатели в Таиланде приступили к финальной части операции по эвакуации людей из пещеры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!