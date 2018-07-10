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Госдума приняла закон о корпоративном управлении и защите прав миноритариев

Экономика и бизнес
10 июля, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Закон, в частности, регламентирует участие совета директоров в формировании органов управления акционерного общества

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, совершенствующий корпоративное управление и защищающий права миноритарных инвесторов. Документ был инициирован правительством РФ в рамках исполнения дорожной карты по совершенствованию корпоративного управления.

Закон регламентирует участие совета директоров (наблюдательного совета) в формировании органов управления акционерного общества. Полномочия по избранию исполнительных органов могут быть переданы от общего собрания акционеров в компетенцию совета директоров без возникновения у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций. Закон уточняет критерии, исходя из которых размер дивиденда по привилегированным акциям считается определенным уставом общества.

Закон также обязывает создавать комитет совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичном акционерном обществе (ПАО), а также регламентировать организацию внутреннего аудита. Согласно закону, в ПАО должна действовать ревизионная комиссия либо ревизор в тех случаях, когда это предусмотрено уставом этого общества. Если же в обществе нет ревизора либо ревизионной комиссии, в нем, согласно закону, должны быть организованы управление рисками и внутренний контроль.

Закон увеличивает срок сообщения о проведении общего собрания акционеров с 20 до 21 дня. Годовой отчет общества должен утверждаться не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (в случае, если утверждение такого отчета входит в полномочия совета директоров). Уточняются нормы, касающиеся определения кворума собрания акционеров по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также порядок их совершения и ряд исключений при совершении таких сделок.

Ко второму чтению документа были приняты поправки, согласно которым акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при рассмотрении таких вопросов, решение по которым в соответствии с нормами базового законодательства об акционерных обществах принимается единогласно всеми акционерами общества.

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