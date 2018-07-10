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Торгпред РФ в Алжире: у стран есть все перспективы для развития экономических связей

Экономика и бизнес
10 июля, 12:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

При этом, по словам Алексея Шатилова, пока ни один из российских банков не представлен на рынке Алжира

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Россия и Алжир имеют все предпосылки для развития торгово-экономических связей. Об этом заявил во вторник торговый представитель РФ в Алжире Алексей Шатилов, выступая на форуме ИННОПРОМ.

В то же время он заметил, что "алжирский рынок очень сложен, но у нас есть все перспективы развития".

"Пока ни один из российских банков не представлен на [алжирском] рынке, но интерес наши организации проявили, - сообщил Шатилов. - Мы надеемся, что в ближайшее время какой-либо из банков [России придет] на рынок Алжира. Это существенно облегчит вхождение в страну нашим компаниям", - подчеркнул торгпред.

При этом он добавил, что одной из главных задач торгпредства России в Алжире является развитие российского несырьевого экспорта в эту страну.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство России ТАСС.

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