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Протяженность метро Москвы вырастет втрое

Экономика и бизнес
10 июля, 12:07 UTC+3 МОСВКА МОСВКА 10, июля. /ТАСС

Мэр Москвы напомнил, что наземное и подземное метро столицы по сравнению с 2010 годом увеличит протяженность примерно на 1 тыс. километров

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Протяженность метрополитена Москвы увеличится в три раза по сравнению с 2010 годом, сообщил во вторник мэр Сергей Собянин при осмотре вместе с министром транспорта России Евгением Дитрихом и генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым строящегося в столице крупнейшего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская".

ТПУ располагается на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей на юго-востоке Москвы и путями Московского центрального кольца (МЦК). Его уникальность состоит в том, что в одной точке сходятся сразу четыре крупные транспортные артерии города. Основой узла станут две строящихся станции "Нижегородская" Кожуховской и Большой кольцевой линии метро, а также одноименная станция МЦК.

Инфографика Перспективная схема развития Московского метрополитена

Перспективная схема развития Московского метрополитена

ТАСС нарисовал схему того, как будет меняться московское метро в ближайшие годы.

"Строятся новые радиальные направления железной дороги, магистральные пути, создается проект Московских центральных диаметров (МЦД), в результате наземное и подземное метро Москвы будет около 1 тыс. километров, то есть практически в три раза больше системы метрополитена, которая была в 2010 году", - сказал мэр.

По его словам, четыре строящихся хорды Москвы, ЦКАД и другие объекты прибавят к дорожной сети Московской агломерации еще около двух километров дорог.

Министр транспорта Дитрих отметил, что московский железнодорожный узел перевозит более половины пригородных пассажиров всей страны. "Внимание города Москвы, РЖД к такого рода объектам, <...> работа с будущими Московскими диаметрами железнодорожными - это указывает на долгосрочную стратегию, долгосрочные планы, которые позволят сделать жизнь пассажиров и граждан, жителей Москвы, гостей столицы очень комфортной", - сказал министр.

Собянин, Дитрих и Белозеров провели совещание по вопросам комплексного развития московского транспортного узла, на котором, в частности, обсудили строительство железнодорожной инфраструктуры радиальных направлений, создание МЦД. Кроме того, на совещании были рассмотрены вопросы развития метро в 2019-2023 годах и на перспективу до 2027 года, развития улично-дорожной сети в 2019-2023 годах и на перспективу до 2027 года.

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