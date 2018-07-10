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Глава РЭЦ назвал правила валютного регулирования "драконовскими" для экспортеров

Экономика и бизнес
10 июля, 12:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Андрей Слепнев надеется, что новые правила валютного регулирования примут до конца года

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Глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев

Глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев

© Михаил Метцель/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев ожидает, что новые правила валютного регулирования будут приняты до конца года, действующие меры он назвал "драконовскими" по отношению к экспортерам. Такое мнение Слепнев высказал на заседании стратегического совета по инвестициям в новые индустрии в рамках форума-выставки ИННОПРОМ-2018.

"Принято решение о серьезной модернизации валютного регулирования. Уже даны необходимые поручения по разработке законопроекта, который позволит экспортерам, всем профессиональным участникам внешнеэкономической деятельности отказаться от штрафных санкций за нарушение валютного законодательства. Будут предупреждения и будет мониторинг в плане анализа сомнительных сделок, но "драконовских" мер по валютному законодательству - договорились от них отказываться", - сказал он.

Ранее Минфин разместил на портале правовой информации законопроект о реформировании системы валютного регулирования. Министерство предлагает смягчить для российских экспортеров штрафные санкции за нарушение сроков зачисления валютной выручки: сами сроки в ряде случаев предлагается увеличить до 30 дней, а размер штрафов за их нарушение снизить примерно в два раза. В настоящее время российские экспортеры нарушают сроки поступления валютной выручки на счет зачастую по вине контрагента-нерезидента, отмечают разработчики законопроекта. Не имея в большинстве случаев возможности на них повлиять, российские экспортеры вынуждены платить штрафы либо оформлять "мелкие просрочки" большим количеством дополнительных соглашений к контрактам.

Так, состоится постепенный уход от тотальной отчетности по поступлению валютной выручки. "Будем переходить на механизм контроля сомнительных сделок. Надеемся, что до конца года эти решения будут приняты, что существенно облегчит работу экспортеров", - добавил Слепнев.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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