К 2027 году 95% жителей Москвы будут жить рядом с метро

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Более 90% жителей Москвы к 2027 году будут жить рядом с метро, сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

По данным пресс-службы, общая протяженность шести первоначальных Московский центральных диаметров (МЦД) (Одинцово - Лобня, Нахабино - Подольск, Зеленоград - Раменское, Королев - Апрелевка, Нахабино - Железнодорожный, Пушкино - Подольск) составит 430 км с 211 станциями. Движение поездов МЦД будет организовано в режиме, близком метро, то есть с интервалом 5 минут в часы-пик.

Первыми к концу 2019 года будут реализованы проекты МЦД-1 (Одинцово - Лобня) и МЦД-2 (Нахабино - Подольск).

Как отметили в мэрии, на различных стадиях планирования, проектирования и строительства находится порядка 200 км линии метро. Реализация этих планов позволит увеличить протяженность подземного метро Москвы с 300 км в 2010 году до 555 км в 2023 году и до 630 км в 2027 году. При этом 95% москвичей будут жить рядом с метро, подчеркнули в пресс-службе.

В 2019-2023 годах планируется построить порядка 485 км дорог и 100 искусственных сооружений, в 2024-2027 годах - еще 400 км. Кроме того, крупнейшими проектами московской агломерации помимо ЦКАД (328 км) станут четыре новые хордовые магистрали: северо-западная, северо-восточная, юго- восточные хорды и южная рокада.

По оценке властей, всего с 2011 по 2027 годы в московском регионе будет построено порядка 2 тыс. км улично-дорожной сети и 400 искусственных сооружений.