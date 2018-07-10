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Компания "Экоменеджмент" планирует построить в Татарстане завод по переработке отходов

Экономика и бизнес
10 июля, 12:42 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 10, июля. /ТАСС

Трудиться на предприятии будут 25 человек

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КАЗАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. Екатеринбургская компания "Экоменеджмент" планирует построить в 2018 году завод по переработке отходов в промпарке "Нижнекамск" на территории Татарстана. Соответствующее соглашение подписали власти Нижнекамского района и руководство компании на выставке ИННОПРОМ.

"Замглавы исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев подписал соглашение с инвестором компании "Экоменеджмент". Речь идет о строительстве в 2018 году производства на территории промпарка "Нижнекамск". Здесь планируют перерабатывать промышленные и медицинские отходы. На производстве будут заняты 25 человек", - сообщает пресс- служба администрации района.

ООО "Экоменеджмент" занимается организацией деятельности по сбору, транспортировке, использованию, размещению, обезвреживанию, утилизации промышленных отходов.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Южная Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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