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Путин назначил Пескова из АСИ своим спецпредставителем по цифровому развитию

Экономика и бизнес
10 июля, 12:27 дата обновления: 10 июля, 12:53 UTC+3

Песков будет координировать работы по цифровизации экономики и социальной сферы

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Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков

Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом назначил Дмитрия Пескова из Агентства стратегических инициатив своим спецпредставителем по вопросам цифрового и технологического развития. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Президент подписал указ о специальном представителе президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - Этим специальным представителем назначен Песков Дмитрий Николаевич, который возглавлял одно из направлений в АСИ".

Пресс-секретарь пояснил, что в круг задач Пескова войдет координация работы по цифровизации экономики и социальной сферы, а также обеспечению технологического прорыва, о которых Путин говорил в послании парламенту.

При этом назначенный спецпредставителем президента Песков не будет сотрудником администрации Кремля. "Он возглавит АНО (автономную некоммерческую организацию - прим. ТАСС), которая отпочкуется от АСИ", - пояснил представитель Кремля.

42-летний Дмитрий Песков с 2011 года является директором направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив.

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