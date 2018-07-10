Китайская JAC договорилась с Volkswagen и SEAT о создании центра разработки электромобилей

ШАНХАЙ, 10 июля. /ТАСС/. Базирующаяся в восточной провинции Аньхой китайская автомобилестроительная компания Jianghuai Automobile (JAC) договорилась с подразделением Volkswagen в КНР и принадлежащем ему испанским брендом SEAT о создании центра разработки электромобилей. Об этом сообщает во вторник агентство "Синьхуа".

Cоответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан между тремя сторонами в понедельник. Исследовательский центр, который должен быть создан к 2021 году, сфокусируется на разработках электромобилей и технологий беспилотного управления транспортным средством для китайского рынка. Достигнутая договоренность, по словам председателя совета директоров JAC Ань Цзиня, свидетельствует о дальнейшем укреплении сотрудничества с Volkswagen в области экологически чистых автомобилей. В декабре 2017 года, указывает "Синьхуа", сторонами было создано совместное предприятие по производству автомобилей на новых источниках энергии.

В 2017 году в Китае было произведено 794 тыс. автомобилей на чистых источниках энергии, а объем продаж составил 777 тыс. единиц. По этим двум показателям КНР занимает лидирующие позиции в мире последние три года. В Китае существуют программы поддержки производителей электромобилей, включающие налоговые льготы и субсидии, которые позволяют снизить стоимость продукции для покупателей. Правительство страны поставило задачу к 2020 году довести объем продаж и производства автомобилей на чистых источниках энергии до 2 млн единиц.

Лидером по внедрению электромобилей в самом Китае является Шанхай, где на конец 2017 года было зарегистрировано около 165 тыс. авто на чистых источниках энергии.